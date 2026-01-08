Сахалинская  Декада спорта и здоровья завершилась «Рождественской лыжнёй»

Четвертый, заключительный этап традиционной Декады спорта и здоровья в островном регионе завершился «Рождественской лыжнёй». На трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» в Южно-Сахалинске , несмотря на метель, собрались более 80 любителей лыжных гонок.

— Сегодня мы пришли на мероприятие с чистым энтузиазмом. Меня поймет любой спортсмен – если вы этим горите и живете, то непогода вас не остановит. Мы к участию в декаде, конечно, подключаем детей, бегают вместе с нами. Порадовало, что с таким же энтузиазмом на эти состязания пришли и другие лыжники, — отметил участник Декады Владимир Колесников.

Любителям лыжных гонок необходимо было преодолеть на трассе дистанцию в 1 км.

— С гордостью могу сказать, что собрал все четыре брелока. Я очень рад, что у нас в городе организуются такие мероприятия – очень веселые, спортивные и праздничные. Было радостно проходить весь этот путь со своими друзьями. Организаторам большое спасибо за это четырехдневное погружение в атмосферу спортивного праздника. Новогодние выходные прошли на отлично! — сказал участник всех четырех этапов Декады Владимир Степин.

По итогам мероприятия все получили последний памятный брелок-паззл, который теперь будет напоминать о славно проведенных новогодних праздниках, сообщила пресс-служба минспорта области.

Все памятные брелоки-паззлы могли собрать те, кто побывал на всех четырех декадных дня.