Сахалинская феерия вкусов. Гастрономический туризм никого не оставит равнодушным

Невозможно приехать в регион и не попробовать местную кухню. А нам есть чем удивлять гостей: морепродукты и дикоросы, русская, корейская и японская кухня… Весь этот микс и формирует островную кухню, которой так гордятся жители островного края. Как известно, еда позволяет лучше понять культуру места.

У Сахалина и Курил высокий потенциал для развития единой концепции гастрономического туризма. У гостя с материка есть несколько способов познакомиться с сахалинской кухней. И первый – это гастрономические марафоны.

В Южно-Сахалинске они уже стали традицией. Гастромарафоны проводятся несколько раз в год. Оригинальные блюда от лучших шеф-поваров областной столицы с нетерпением ждут островитяне и туристы.

Совсем недавно прошёл пятый гастромарафон «Почувствуй вкус Сахалина», дающий волю фантазии рестораторам. На этот раз в нём приняли участие повара из 21 заведения столицы. Главное условие, как и во всех других марафонах, – использование местных продуктов. Это и рыба, и морепродукты, дикоросы, сезонные ягоды и овощи. Шеф-повара разработали из них уникальные блюда и сеты.

По итогам трёх недель посетители ресторанов и кафе проголосовали за лучшие подачу, вкус и сервис. Абсолютными победителями по всем трём номинациям стали комплекс «Летто», занявший первое место, гастробар Shelby и ресторан «Гиорги» (второе и третье место соответственно). Постарались они на славу!

«Летто» предложил гостям рисовые шарики с копчёным палтусом, рыбную солянку со сметаной и голубцы из двух видов рыбы с икорным соусом. Shelby удивил гребешком гриль с соте из папоротника и моховиков, кукумарией в тартаре из дикой нерки с муссом из сахалинских опят и мандариновым соусом. И на закуску – согревающий чай с сахалинскими травами и шиповником и аперитив на шиповнике. «Гиорги» же угощал изысканным севиче из гребешка.

Сахалинцы уже с нетерпением ждут зимний гастромарафон «НаВажный фест». Он запланирован на начало следующего года в разгар сезона подлёдной рыбалки. В это время года у рестораторов будет небольшое ограничение по местным продуктам, поэтому ожидается увидеть новое прочтение приготовления наваги и корюшки.

Весной, когда природа просыпается, приходит очередь фестиваля «Дикоросия». Название говорит само за себя. Шефы вдохновляются островными дикоросами. Крапива, папоротник, лопух, одуванчик, черемша, калужница – всё это идёт на стол.

Марафоны рассчитаны не только на гостей региона. И избалованного сахалинца им есть чем удивить. Не каждый же день можно попробовать сахалинского осьминога с луковым пюре и карамелью, приготовленной на основе сахалинского лимонника.

Второй способ знакомства с гастрономией острова – это туры и экскурсии. Тур­операторы предлагают массу путешествий, где можно насладиться местной кухней и налюбоваться островными красотами. Зимой возят гостей острова на подлёдную рыбалку и крабалку (фишка Сахалина), где на берегу готовят только что выловленную навагу, корюшку и краба. Летом – поездки в лагуну Буссе за устрицами, ловля горбуши в Охотском море, охота на креветок… Да и просто поездки по красивым местам, где обязательно накормят свежими морепродуктами.

Ещё среди местных жителей и гостей области популярной становится рыбалка на тунца. В начале августа в акватории Невельска проводят фестиваль «День сахалинского тунца», где каждый может принять участие в соревнованиях. Команды борются за первое место: кто поймал самую большую рыбу, тот и победил. А те, кто в море не выходит, может продегустировать изыс­канные блюда из свежепойманного тунца на фуршете.

– Всегда хотел побывать на Дальнем Востоке, в первую очередь посетить малую родину жены – Сахалин. Он соблазнил меня, прежде всего, гастрономическим туром. Нас возили к Чёртову мосту, на Тунайчу, Буссе и в залив Анива. Всё было очень интересно и вкусно. Но из-за долгого перелёта сложно переварить впечатления, всё смешалось. Правильнее либо сразу ехать в длительный тур, либо возвращаться на прекрасный остров несколько раз, – поделился впечатлениями предприниматель из Санкт-Петербурга Антон Кудрявцев.

В общем, сахалинская кухня – это феерия вкусов, форм и подачи. Пальчики оближешь! Остаётся только выбрать, чего же больше хочется…

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Рецепт корюшки с соусом дзадзики от кафаницы «Палескавица»

На одну порцию этого блюда понадобится:

корюшка 200 г,

сметана 100 г,

огурец 100 г,

масло подсолнечное для обжарки,

чеснок, соль, чёрный молотый перец по вкусу.

Соус дзадзики (относится к традиционной греческой кухне) готовится просто: натереть на мелкой тёрке огурец и чеснок, добавить сметану, посолить и поперчить.

Корюшку также посолить и поперчить. Затем поджарить с двух сторон на подсолнечном масле.

Затем остаётся выложить рыбку на соус. И блюдо готово.

Просто, но со вкусом. Приятного аппетита!