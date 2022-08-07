Сахалинская футбольная команда замыкает турнирную таблицу первенства, не набрав ни одного очка. Три игры, три поражения

Накануне старта первенства России по футболу во второй лиги группе 3 сезона 2022-2023 островные поклонники этого вида спорта надеялись, что ФК «Сахалин» продолжит победную серию, которую он сотворил в конце прошлого сезона. Тогда в последних пяти матчах островная дружина смогла в четырех добиться виктории и одну завершить мирным исходом.

Как не горько признавать, но начало первенства «Сахалин» провалил. В первом домашнем матче 24 июля на своем поле наша команда уступила «Рязани» со счетом 0:3. После домашнего фиаско островной клуб отправился на большую землю, где ему предстоит провести 11 матчей и только 26 сентября принимать соперников на родном «Спартаке».

Увы. Если в конце сезона 2021-2022 мы радовались успеху островитян, то сегодня переживаем вместе с ними горечь поражений. В Курске, 30 июля, наши парни пропустили два безответных мяча от местного «Авангарда». Такой же счет, 0:2, был зафиксирован в субботу, 6 августа, в Обнинске, где «Сахалин» уступил «Кванту».

Сегодня наша команда замыкает турнирную таблицу первенства, не набрав ни одного очка. Более того, «Сахалин» ни разу не смог поразить ворота соперника, при этом в свои пропустил семь(!)мячей.

Будем надеяться, что черная полоса у островного клуба закончится и сахалинские футболисты не только начнут радовать своих поклонников хорошей результативной игрой, но и викториями.

Игорь Карпук.