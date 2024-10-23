Сахалинская гимнастка Кира Яблочникова завоевала четыре медали на международных соревнованиях

Анивская спортсменка Кира Яблочникова успешно выступила на международных соревнованиях по художественной гимнастике «Лига Альфа-Банк Финал Кубка сильнейших». Турнир, который проходит с 20 по 23 октября в Москве, собрал участниц из 12 стран.

Воспитанница тренеров сборной команды России Марины Николаевой и Ольги Лукиной завоевала бронзовые медали в многоборье и в финале с мячом, а выступление с булавами и в упражнении без предмета принесли сахалинке серебряные награды, сообщила пресс-служба минспорта нашего региона.

Есть три медали фестиваля

Команда спортсменов сахалинской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» завоевала три медали и заняла 18 место на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале Всероссийского Общества Инвалидов для людей с инвалидностью «Сочи-2024».

Соревнования прошли на федеральной территории «Сириус» и собрали 414 спортсменов из 54 регионов страны.

Капитан сахалинской команды Константин Кузьминский взял золото в пауэрлифтинге и серебро в пулевой стрельбе. Александр Нещадым стал обладателем бронзы в плавании. Татьяна Золотухина заняла 23 место в дартсе. Денис Бубенцов стал 13-м в стрельбе и 11-м в дартсе. Артём Закиев занял 8 место в настольном теннисе. В общекомандном зачёте сахалинцы заняли 18 место и взяли квоту на 2025 год.

С высокими результатами спортсменов поздравил заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Сахалинские каратисты завоевали 28 медалей престижных соревнований

Ледовый дворец спорта «Сибирь» города Новосибирска стал ареной проведения международных и всероссийских соревнований по каратэ «Кубок маршала Покрышкина».

Участниками состязаний стали свыше 1500 каратистов из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Ирака и Египта, а также 26 регионов России.

Островную команду представили 83 спортсмена из Южно-Сахалинска, Холмска и Южно-Курильска. Им удалось забрать у соперников 28 медалей (8 золотых, 6 серебряных, 14 бронзовых) и занять третье место в командном зачёте.

Победителями стали Никита Большаков, Евгений Сон, Заур Керимов, Вячеслав Болмусов, Игорь Ким, Максим Тимошенко, ката-группа в составе: Элина Шутова, Алиса Ли, Анжелика Губина.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Даниил Петраков, Дмитрий Тё, Артём Воротынов, Арина Авакян, ката-группа (Артём Хванбо, Кирилл Пак, Игорь Ким), ката-группа (Варвара Томина, Снежана Семкова, Кира Масленникова).

Третье место заняли Дмитрий Тё, Валерия Дьякова, Никита Старикевич, Максим Рыбкин, Вячеслав Хан, Денис Паршиков, Артём Хванбо, Екатерина Кин, Анжелика Губина, Андрей Сайто, Мансур Хадуев, Снежана Семкова, ката-группа (Никита Ким, Александр Джулакян, Артём Воротынов).

На Сахалине разыграли медали всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою

В Южно-Сахалинске в пятый раз прошёл традиционный всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя России, сотрудника управления «В» ЦСН ФСБ России Виктора Дудкина.

За медали боролись спортсмены в возрасте от 9 лет из спортивных клубов и федераций Сахалинской области, а также спортсмены Приморского, Хабаровского краёв.

По результатам командных зачетов в своих возрастных категориях победу одержали сахалинская федерация армейского рукопашного боя (АРБ) («10 – 13 лет», «14 – 17»), СК «Алыш» (Южно-Сахалинск) («18+»).

Серебряными призерами стали представители федерации грэпплинга Сахалинской области («10 – 13»), СК «Алыш» («14 – 17») и региональной федерации АРБ из Александровска-Сахалинского («18+»).

Третий результат у спортсменов из сахалинской федерации рукопашного боя («10 – 13»), федерации грэпплинга («14 – 17») и бойцов СК «Патриот» (Южно-Сахалинск) («18+»).

«Ночной забег–2024» на Сахалине собрал рекордное количество участников

В Южно-Сахалинске завершили беговой сезон ярким и масштабным физкультурным событием. К «Ночному забегу» в этом году присоединились рекордные 1500 участников. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

– Количество желающих присоединиться к этому событию неуклонно растет. Мы начинали с нескольких сотен, потом перешли рубеж в 1000, а сейчас можем похвастаться еще большим результатом, – отметил президент сахалинской федерации легкой атлетики Антон Воротыляк. – Символично, что старт мы даем на стадионе «Спартак» – главном объекте легкоатлетического движения островного региона. В этом году здесь впервые проходили первенство Дальнего Востока, Кубок и первенство России по кроссу. Мы постоянно растем, развиваемся и беговое движение расширяет свои возможности вместе с нами.

Маршрут «Ночного забега» проходил по юго-западному серпантину – от стадиона «Спартак» до средней станции «Горного воздуха». Присоединиться к движению мог любой желающий в возрасте от 10 лет.

– Я сегодня здесь не столько должностное лицо, сколько участник. Каждый может бежать по мере своих возможностей. Не будет победителей и призеров, все только ради движения, укрепления здоровья и активного отдыха. Бежим вместе с супругой и детьми, так что это еще и возможность провести время вместе, – рассказал исполняющий обязанности министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

На финише всех атлетов ждали сертификаты участников, горячий чай и угощения, а после спуска к месту старта – выступление музыкальной группы и розыгрыш призов.

Борцы с Камчатки и Сахалина разыграли награды в Аниве

Борцовская жизнь на Сахалине бурлит, соревнованиями практически каждые выходные. Череду представительных турниров продолжило открытое первенство Анивского городского округа по греко-римской борьбе «Золотая осень».

– На ковер вышли юноши 2012 – 2013 г.р. из Анивы, Камчатского края, поселка Сокол Долинского района и Южно-Сахалинска, – рассказал главный судья соревнований Олег Накагава.

Борцы из других регионов ДФО не часто принимают участие в районных состязаниях на Сахалине. Поэтому приезд камчадалов стал весьма приятным сюрпризом для организаторов и спортсменов, повысив статусность победы.

Гости с Камчатки возвращаются домой не с пустыми руками. В весовой категории до 44 кг бронзовой медали радуется Никита Захаров. Он проиграл южносахалинцам Роберту Ра (первое место) и Шохизару Кодирову (второе).

К слову, во всех десяти весовых категориях сильнейшими стали борцы из островной столицы.

Категория до 32 кг была самой многочисленной. Сюда заявились 14 «греко-римлян». Всех конкурентов превзошел Эльзар Кокотаев. Серебро в активе Ибрагима Ибрагимова. Бронзу вручили Ивану Купцову и Артему Саяпину (все – Южно-Сахалинск).

В весе до 34 кг все медалисты также были из столицы области. На первом месте – Иван Серафимов, на втором – Егор Умемия, на третьем – Нирислам Абдимухтаров.

Егор Елистратов – сильнейший в весе до 36 кг. Серебряный призер – Абдулазиз Хамитов (Южно-Сахалинск), бронзовый – Семен Сысоев (Анива).

Схватки в весе до 38 кг завершились победой Нурболсуна Кубатбекова. Вторым стал Хуршидбек Алимжанов (Южно-Сахалинск), третьим – Тимур Красноперов из Анивы.

Шероза Кодирова поздравили с победой в весе до 41 кг. Ему не смогли противостоять Артем Тикутский (второй призер) и Ярослав Махин (третий) из Южно-Сахалинска.

Семен Басов забрал у соперников золотую награду в категории до 48 кг. Максим Укоев (Южно-Сахалинск) – второе место, Дмитрий Морозов (Сокол) – третье.

В категории до 52 кг первенствовал Максим Ковальчук. Серебро вручили Никите Пяку, бронзу – Максиму Юдину.

Артем Шалыгин – победитель в весе до 55 кг. На вторую ступень пьедестала поднялся Юрий Арутюнян, на третью – Егор Леви.

Медалисты в весе до 57 кг: Артем Замуруев, Ярослав Белявкин и Всеволод Степанищев (в трех самых тяжелых весовых категориях все призеры из Южно-Сахалинска).

Победителей и призеров турнира тренируют Александр Шеварев, Ци Ин Бок, Насим Ганиев, Артур Бизиков, Эдуард Зарюта, Эдгар Хачатрян, Хон У Сик, Кенешбек Атабеков (все – Южно-Сахалинск), Олег Накагава (Анива), Аржан Кыпчаков (Камчатка), Евгений Иванов (Сокол).

– Судейская коллегия наградила Эльзара Кокотаева специальным призом «За лучшую технику», а Шероза Кодирова – «За волю к победе», – подытожил Олег Накагава.

Кубок области по футболу отправился в Ноглики

19 октября состоялся финал Кубка Сахалинской области по футболу. На поле южно-сахалинского стадиона «Спартак» вышли «СШ «Сахалин-М» (Южно-Сахалинск) и ФК «Ноглики».

Соперники являются главными кубковыми бойцами островного региона последнего десятилетия. После сочинской олимпиады они ни разу не пропустили кого-то третьего к трофею. Да и вообще, команды соперничают в финале пятый год подряд.

У «СШ «Сахалин-М» в активе три победные строчки (2016, 2020, 2023), у северян – в два с лишним раза больше (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022).

Финал-2024 прошел отнюдь не в самых лучших погодных условиях. Дождь и ветер внесли свои коррективы, но всё же испортить праздник футбола у них не получилось.

С первых минут обе команды старались выходить из обороны через пас, избегая бездумных выносов.

До откровенно опасных моментов дело не доходило. Но вратари явно не мерзли в своих штрафных площадках. Им приходилось вступать в игру, чтобы подчистить огрехи партнеров по команде.

Так, «СШ «Сахалин-М» получила право на два штрафных из перспективных позиций. Оба раза удары шли низом, и оба раза вратарь «Ноглик» оказался в нужное время в нужном месте.

Второй тайм начался довольно бурно. В течение пяти минут команды обменялись голами со стандартных положений.

Сначала «СШ «Сахалин-М» вышла вперед после подачи с правого фланга и кинжального удара головой. Северяне ответили дальним ударом – 1:1.

На 73-й минуте «Ноглики» вышли вперед после быстрой атаки, которую завершили точным ударом метров с одиннадцати.

В оставшееся время «СШ «Сахалин-М» пошла вперед большими силами. В концовке в штрафную площадку соперника прибежал даже вратарь.

Однако северянам удалось не расплескать хрупкое преимущество (2:1) и вернуть трофей в свой клубный музей.

Островной рукоборец принял участие в «Кубке Балтики»

В Санкт-Петербурге состоялись XIII Всероссийские соревнования по армрестлингу «Кубок Балтики». В них приняли участие 173 атлета из 34 регионов России (в их числе – два заслуженных мастера спорта, шесть мастеров спорта международного класса и свыше 30 мастеров спорта).

Турнир стал одним из крупнейших событий армрестлинга в России в 2024 году.

– Армрестлинг символизирует философию силы, дисциплины и единства. На «Кубке Балтики» мы продемонстрировали, что каждый может стать частью этой идеи, вдохновляя друг друга на достижения и укрепляя дух здоровья в нашей стране! – сказал президент Федерации армрестлинга Санкт-Петербурга Андрей Политов.

Среди участников состязаний был Эдуард Антипов из Южно-Сахалинска. Ему удалось занять 12-е место в весовой категории до 80 кг.

Золото + серебро = итог турнира в Хабаровске

В Хабаровске состоялся традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд Дальнего Востока, посвященный памяти М. П. Даниловского. В нем приняли участие воспитанники спортшкол по волейболу, которые проводят в краевой столице учебно-тренировочные сборы.

В женский турнир заявились шесть команд. Две из них представляли Южно-Сахалинск. За «Сахалин-1» играли девушки 2008 – 2009 г.р., за «Сахалин-2» – 2010 – 2011 г.р.

Их соперницами были «ТОГУ», «Энергия», «Русич» и «ЕАО», которые имеют богатый опыт участия во взрослых соревнованиях.

«Сахалин-2» в этой компании не затерялся, набрав четыре очка (победа 3:0 над «ЕАО» и поражение на тай-брейке от «Русича»).

А «Сахалин-1» тем временем мчался к победе от эйса к эйсу.

В первом матче соперником команды Марины Захаровой была «Энергия». «Энерджайзеры» отчаянно сопротивлялись, затащив игру на тай-брейк. Однако это не спасло их от поражения. 3:2 – победа «Сахалина-1».

Разыгравшись, островитянки не заметили сопротивления соперниц и выиграли остальные матчи в трех партиях.

Закономерный и заслуженный итог – первое место. Победительницами турнира стали Таисия Гордеева, Полина Добреля, Таисия Дробышева, Дарья Ивлева, Яна Максутова, Ипек Расулзаде, Полина Рощина, Софья Рубцова, Мария Свитлик, Ева Старостина, тренер Марина Борисовна Захарова.

Мужской турнир также собрал шесть участников. Места под волейбольным солнцем оспаривали «Сахалин» (тренер Алексей Волков), «ТОГУ», «Союз», «Медведи», «ДалГАУ», «ЕАО».

С одинаковым багажом (по 12 очков) примчались к финишу «ТОГУ» и «Сахалин». Судьи вооружились калькуляторами и стали подсчитывать соотношение выигранных и проигранных партий у претендентов на золото.

У «Сахалина» оно оказалось равным 2,4. У «ТОГУ», чтобы не ошибиться, судьи подсчитали его дважды и огласили вердикт – 2,8.

Увы, но арифметические показатели победно улыбнулись хабаровчанам. Они – победители. «Сахалин» завоевал серебро (в его активе четыре победы, в пассиве – поражение от «ТОГУ»).

Серебряные призеры турнира сильнейших команд ДФО: Кирилл Винник, Артем Ким, Егор Костыренко, Ярослав Лукин, Егор Масловский, Даниил Погодин, Максим Прокопенко, Александр Рыбаков, Алексей Худяков, Вадим Чанчиков, Захар Шатохин и Савва Шевляков и тренер Алексей Владимирович Волков.

ВК «Сахалин» сыграет в Липецке

С 23 по 27 октября в Липецке пройдет третий тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Участниками тура станут «Сахалин» (четвертое место), «Атом-Курск» (шестое), «Амурские тигрицы» из Хабаровска (седьмое) и ВК «Липецк» (одиннадцатое).

Островным волейболистам предстоит провести по два матча с «Атом-Курск» и ВК «Липецк».

«Атом-Курск» в прошлом сезоне выступал в Суперлиге, поэтому «Сахалин» против него не играл. Соперники «пересекались» в высшей лиге «А» раньше. В сезонах 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2020/21 «Сахалин» сыграл с «Политехом» и «ЮЗГУ-Атом» (так раньше называлась команда) 20 матчей. У островных волейболисток 14 побед (3 на тай-брейке), 6 поражений, разница выигранных и проигранных партий 46 – 28.

С «Липецком», а также его предшественником «Индезитом» «Сахалин» соперничал 12 раз. У островитянок 8 побед (1 на тай-брейке) и 4 поражения (1 на тай-брейке), разница выигранных и проигранных партий 28 – 18.

Расписание матчей с участием «Сахалина» (время сахалинское):

24.10.2024. 02:00. «Сахалин» – «Липецк».

24.10.2024. 23:30. «Атом-Курск» – «Сахалин».

27.10.2024. 02:00. «Липецк» – «Сахалин».

27.10.2024. 22:30. «Сахалин» – «Атом-Курск».

Футбол: «Сахалин» начал финал ЮФЛ с победы

В Сочи начался финальный турнир победителей межрегиональных турниров Юношеской футбольной лиги. В борьбу вступили команды, составленные из футболистов 2007, 2008 и 2009 г.р.

В средней возрастной группе (2008 г.р.) выступает команда «СШ «Сахалин», которая заняла первое место в ЮФЛ-ДВ.

В финале первым соперником островитян была «Тюмень», победившая в зоне «Сибирь».

Матч получился очень упорным. Развязка наступила уже в компенсированное время. После навеса с фланга в исполнении Дмитрия Свиридова Алексей Кириенко послал мяч вы сетку и принес островитянам три очка (1:0).

«Крылья Советов» из Самары (победитель ЮФЛ-Приволжье) начали финал с победы над «Динамо-СУОР» из Ставрополя (ЮФЛ-Юг). Счет – 2:1.

Первая ничья была зафиксирована во встрече СШ «Ленинградец» из Санкт-Петербурга (ЮФЛ-Северо-Запад) с «Витязем» из Подольска (ЮФЛ-Центр). Подмосковный клуб открыл счет в первом тайме после подачи углового. Но петербуржцы отыгрались в концовке матча – 1:1.

Следующую игру островитяне проведут 24 октября. В 18:00 по сахалинскому времени им предстоит соперничество с «Витязем».