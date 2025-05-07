Сахалинская гимнастка Кира Яблочникова завоевала три медали на Кубке сильнейших

Островная спортсменка Кира Яблочникова выиграла одну золотую и две серебряные награды на первом этапе «Кубка сильнейших» по художественной гимнастике. Международные соревнования прошли в Москве, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Кира стала лучшей в выступлении с булавами и второй в категории «ленты» и в многоборье. Гимнастка продемонстрировала не только спортивное мастерство, но и выразительность, артистизм, внутреннюю силу — всё то, за что миллионы зрителей любят художественную гимнастику.

Участие в соревнованиях приняло более 150 гимнасток из России, Белоруссии, Кувейта, ОАЭ и других стран. Состязания состоялись на площадке Дворца гимнастики Ирины Винер. Кубок сильнейших проводится с 2022 года и включает три отборочных этапа и финал, в котором встречаются сильнейшие гимнастки сезона. Второй этап пройдет на федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край), третий — в Казани, а в финале участники вновь встретятся в Москве.

Сахалинские дзюдоисты завоевали 5 медалей на этапе Спартакиады молодёжи России

Сахалинские спортсмены привезли 3 золотые и 2 серебряные награды по дзюдо со второго этапа VI летней Спартакиады молодёжи России.

Лучшие борцы из Приморского, Хабаровского, Забайкальского и Камчатского краёв, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, республик Бурятия и Саха (Якутия) оспорили комплекты медалей в десяти категориях.

Лучшими в своих категориях стали Рустам Гуляев, Доминика Динокова и Алексей Триполев. Одного шага до заветного «золота» не хватило Дмитрию Аристову и Кириллу Уварову, и, как итог, заслуженное «серебро».

Сахалинские тхэквондисты привезли из Владивостока 48 медалей

Всероссийские соревнования «Кубок Приморья» по тхэквондо ВТФ и межрегиональный этап спартакиады молодежи состоялись во Владивостоке. Сахалинские тхэквондисты завоевали 48 медалей – 18 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых, а также 3 путевки на финал спартакиады молодежи.

В столице Дальнего Востока сразились более 300 спортсменов из Сахалинской и Еврейской автономной областей, Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, республики Саха (Якутия). Островной регион представили свыше 70 тхэквондистов разного возраста и весовых категорий.

По результатам всероссийских соревнований «золото» в копилку нашей команды принесли: Ким Ю Ген, Семен Кресов, Се Хи Су, Тимофей Тхагапсов, Евгений Кравченко, Ли Чан Су, Алина Цой, Кристина Когай, Елизавета Коркина, Максим Ли, Арина Корнева, Георгий Копорушкин.

Серебряные награды завоевали Владимир Панкратов, Аина Санакова, Владислав Ан, Валерия Киселева, Анастасия Меленкес, Дмитрий Ким, Виктория Ильина, Ирина Мишуткина, Андрей Беленков, Валерия Киселева, Альберт Чан, Валерия Киселева, Георгий Копорушкин, Арина Корнева.

На третью ступень пьедестала поднялись Лев Ульянов, Андрей Кузьминых, Ульяна Раудина, Марина Черкесова, Татьяна Воропай, Владислав Син, Пак Тэ Дин, Иван Жук, Ли Чан Су, Арина Корнева, Георгий Копорушкин, Максим Ли, Андрей Беленков, Ли Чан Су, Дмитрий Ионов.

На межрегиональных соревнованиях победителями стали Алина Цой, Альберт Чан и Арина Корнева, тем самым обеспечив себе путевки на финал спартакиады молодежи.

Сахалинец Александр Ширяев взял «бронзу» в заключительный день Кубка России по плаванию

II этап Кубка России по плаванию завершился в Южно-Сахалинске. За медали в разных дисциплинах боролись около 300 пловцов из 25 регионов страны. Мероприятие прошло по трехлетней программе развития спорта, созданной по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который поставил задачу к 2027 году довести количество зрелищных мероприятий до 60 в год.

– Мы принимаем этап Кубка России по плаванию в третий раз. Но в Центре водных видов спорта «Волна» он проходит впервые. Радуют отзывы спортсменов, которые положительно оценили организацию соревнований – от места проведения до судейства. Это значит, что мы двигаемся вперед в верном направлении, – отметил глава островного минспорта Артём Подшивалов.

В заключительный день соревнований пловцы разыграли 16 комплектов наград в дисциплинах «брасс», «вольный стиль», «комплексное плавание», «на спине» и «баттерфляй».

– Сил практически не было, ведь вчера выступал в баттерфляе на 100 метров. Также не удалось полноценно акклиматизироваться, очень рано просыпаюсь. Сегодня, к сожалению, соперничества было мало. Своим выступлением всё равно остался доволен. Однако, есть место для шага вперед, – рассказал золотой призёр в баттерфляе на 200 метров Кирилл Остроухов из Волгоградской области.

Среди сахалинских спортсменов бронзовую медаль взял Александр Ширяев на дистанции 100 м на спине.

– Не могу сказать, что удовлетворен своим выступлением, даже несмотря на завоёванные «золото» в первый день и сегодняшнюю «бронзу». Ставил перед собой цель улучшить своё время прохождения дистанции. Это сделать не удалось. Конечно, выиграть медали Кубка России по плаванию престижно, но очень хотелось, прежде всего, превзойти самого себя. Постараюсь это сделать на ближайших соревнованиях, – сказал Александр.

С результатами II этапа Кубка России по плаванию вы можете ознакомится на сайте: https://russwimming.ru/upload/live/ruscup2025_sakhalin

Анна Боева – серебряный призер первенства России

В Наро-Фоминске Московской области прошло первенство России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года. 158 сильнейших спортсменок из 37 регионов страны разыграли медали в десяти весовых категориях.

Сахалинскую область представляла воспитанница спортшколы г. Анива Анна Боева (тренеры Виталий Симановский и Бадмажап Яглинов).

Островитянка выступала в весовой категории до 76 кг. Успешно преодолев барьер предварительных схваток, она пробилась в финал.

В решающей схватке ей противостояла Диана Титова из Удмуртии, считающаяся первым номером России в этой весовой категории. Поединок завершился в ее пользу, а Анна Боева стала серебряным призером первенства страны.

Это уже второй случай, когда Анна Боева завоевала медаль первенства России. В 2020 году в ее активе была «бронза» первенства страны среди девушек до 18 лет.

Артур Кохан победил на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

В Сочи состоялись Всероссийские соревнования по метаниям «На призы А. А. Низамутдинова». На базе спортивного комплекса «Юность» Было разыграно 40 комплектов наград в метании диска, молота, копья и толкании ядра.

В состязаниях приняли участие 273 спортсмена из 27 регионов РФ и гости из Республики Беларусь, которые выступали в пяти возрастных группах (мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 20 и до 23 лет, юноши и девушки до 16 и 18 лет).

Среди претендентов на подиум был воспитанник спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта г. Южно-Сахалинска Артур Кохан (тренер Наталья Шапкина). Островитянин занял первое место в метании копья в возрастной группе U16, послав снаряд на 55,30 метра.

Фото спортшколы им. Э. М. Комнацкого.

Сахалинцы привезли три медали с «Кубка Содружества» по киокушин

Сахалинцы взяли 2 серебряные и 1 бронзовую награды на 10-ом юбилейном международном турнире «Кубок Содружества» по киокушин.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В них принимали участие более 500 спортсменов из 17 стран. Сборную команду островного региона представляли 4 каратиста. В конкурентной борьбе Макар Махутов и Ярослав Ралдугин заняли вторые места, а Регина Банникова завоевала «бронзу». Ярослав Ралдугин также победил в номинации «За волю к Победе».

Соревнования стали завершающими в этом году. Далее спортсменов ждут тренировочные сборы в Приморском крае.

Сахалинцы вернулись с 13 медалями с чемпионата и первенства России по савату

Островные саватисты привезли 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых награды с чемпионата и первенства России по французскому боксу (сават) в разделе «ассо», проходившим в Санкт-Петербурге.

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 22 регионов России. Сахалинскую область представляли 17 саватёров из трёх районов области.

Медали высшей пробы в копилку нашей команды принесли Виктория Пьяникова, Тимофей Дудко, Владимир Хе, Тимофей Исаев и Даниил Петраков. Серебряных наград удостоились Кирилл Грунин, Кристина Важенкова, Сергей Леонов и Дмитрий Тё. На третьей ступени пьедестала оказались Михаил Курочкин, Даниил Астапенко, Кирилл Автаев и Шамиль Шамсудинов.

Спортсмены, занявшие первые места, отобрались на международные соревнования, которые пройдут в этом году в Ташкенте (Узбекистан).

Сахалинцы привезли 5 медалей с международного турнира по бразильскому джиу-джитсу

Островные спортсмены завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды на международном турнире по бразильскому джиу-джитсу «RGSA Grand Slam Asia» в Хабаровске. Сахалинскую область представляли 4 спортсмена.

В состязании приняли участие свыше 700 спортсменов. В условиях высокой конкуренции все сахалинцы показали отличные результаты. Сергей Кульпин из спортивного клуба «Триумф» завоевал два первых места в категориях 8 – 9 лет до 34 кг «Gi» (борьба в кимоно) и «No-Gi» (борьба без кимоно).

Леонид Дудко из спортивного клуба «BJJ Spirit» стал вторым в категории «Gi» 94 кг «Master» (ветераны спорта). Ярослав Волосович (СК «Питбуль») забрал «золото» в категории «Gi» 12 – 13 лет 55 кг. Михаил Протченко (СК «Питбуль») стал бронзовым призером в категории «мужчины» «Gi» 94 кг.

«Сахалинские Львята» – серебряные призёры международного фестиваля адаптивного хоккея

Островная команда «Сахалинские Львята» заняла второе место на международном фестивале адаптивного хоккея.

Соревнования прошли на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае и собрали 68 команд из России, Армении и Казахстана.

«Сахалинские Львята» на групповом этапе обыграли «Донской Рубеж» из Ростова-на-Дону со счётом 4:1 и «Феникс» из Армении (3:1). В полуфинале островные следж-хоккеисты одержали победу над сборной Тульской области (2:1). В финальном матче ребята встретились с «Союзом» из Владивостока. Победу одержали приморцы со счетом 1:3. Сахалинцы заняли второе место.