Сахалинская гимнастка стала третьей на международных соревнованиях в Минске

Выступала с боевым настроем

Кира Яблочникова завоевала бронзовую награду на международных соревнованиях по художественной гимнастике «Хрустальная Роза», сообщила пресс-служба областного минспорта.

Турнир проходил с 4 по 6 августа в Минске, участие в котором приняли 175 гимнасток из 14 стран.

Сахалинка Кира Яблочникова в индивидуальном многоборье по программе пред-юниорок (2011-2012 г.р.) заняла третье место. В этом виде победитель определялся по сумме оценок двух лучших выступлений гимнастки с предметами. На гимнастическом ковре минского Дворца художественной гимнастики в упражнении с обручем Кира показала лучший результат.

— Последние полтора месяца наша гимнастка целенаправленно готовилась к этим соревнованиям. В ходе подготовки мы повысили сложность композиций и освоили новые элементы. На выступления Кира выходила с боевым настроем, с желанием показать максимум. А волнение было и у неё, и у тренеров. Оно присутствует всегда, независимо от уровня соревнований, — рассказала тренер гимнастки Ольга Лукина.

К международному турниру островная спортсменка готовилась на базе сборных команд России в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

— Хотела бы поблагодарить Ирину Винер за возможность готовится к турниру в «Новогорске». С Кирой работают настоящие профессионалы сборной России – это старший тренер Марина Николаева и хореограф Кирилл Баркан. Выражаю им отдельную благодарность. И поздравляю с бронзовой наградой Киры её первых тренеров Светлану Ершову и Инну Тишкину, — добавила Ольга Лукина.

Шах! И мат!

В Южно-Сахалинске завершился этап детского Кубка России «Кубок ГК «Гидрострой». Островной столице состязания подобного уровня доверили провести второй год подряд.

Шикарные условия и не менее шикарные призы завлекли на турнир шахматистов из разных регионов страны. Так, впервые к нам приехали представители Республики Тыва.

Многочисленнее всех, естественно, была представлена Сахалинская область. В итоге островитяне завоевали семь медалей (четыре золотые и три бронзовые).

Мальчики и девочки до 9 лет играли вместе. Лучше всех сыграли Андрей Гапоненко из Хабаровского края и Владимир Чесноков из Приморья.

Они финишировали практически вровень, набрав по 7 очков. Лишь дополнительные показатели вознесли на первое место Андрея Гапоненко. Владимир Чесноков – второй призер.

Третье место занял сахалинец Давид Майков, отставший от лидеров на микроскопические пол-очка. Он завоевал бронзовую награду второй год подряд.

Лучший результат среди девочек показала Мелисса Дворцова из островной столицы (6 очков). На втором месте – Дарья Ткаченко из Хабаровского края, на третьем – Ева Григорян из солнечного Краснодара.

Тимур Петров из Якутии занял первое место в турнире мальчиков до 11 лет. Он победил с результатом 7,5 из 9 очков.

Следом за ним на финише были подмосковные шахматисты Александр и Алексей Воробьев. Александр – второй (7 очков), Алексей – третий (6,5).

Феноменальный результат показала Анита Гон в турнире девочек U11. В стартовом рейтинге она была только третьей. Это не помешало ей забрать у соперниц все 8 очков, добившись 100-процентного результата.

Анита ловила соперниц на ловушки в дебюте, жертвовала им фигуры в миттельшпиле, точно разыгрывала эндшпиль.

— Я многих соперниц знала, играла с ними на первенстве ДФО во Владивостоке и еще на Камчатке. Но с некоторыми играла впервые. Мне запомнилась партия с Ксенией Поповой из Приморья, которой я пожертвовала коня на h6, а еще – партия в последнем туре с Лизой Синявской. У меня не хватало фигуры, но у соперницы не было еще опыта, поэтому мне удалось выиграть, — рассказала о своем выступлении Анита Гон.

Серебряным оказался финиш для Ананды Донгак из Тывы (7 очков), бронзовым – для Марианны Климовой из Приморья (5,5 очков).

В турнире мальчиков до 13 лет по 6 очков набрали Семен Зиневич из Хабаровского края и Монгун Сарыг-Лама из Республики Тыва. Победа в очной партии принесла первое место хабаровчанину. Тройку лидеров замкнул сахалинец Максим Костерин (4 очка).

Марина Круглова выиграла все девять партий в турнире девочек до 13 лет, включив со старта режим монстра.

Островная шахматистка играет на «Кубке ГК «Гидрострой» без потерь. В 2022 году она тоже победила со 100-процентным показателем.

— В прошлом году мне было сложнее. Сейчас сразу хорошо пошла игра, и всё получилось. Сложная была партия с Аней Чесноковой, у которой был самый высокий рейтинг. Я выиграла, проведя пешку в ферзя. Очень боевая была партия с Катей Талюк. Я обратила внимание, что она немного зажатая, и решила делать резкие ходы, чтобы ей было сложнее бороться за ничью. Это сработало, и мне удалось победить. Теперь я буду усиленно готовиться к первенству ДФО, — рассказала двукратная победительница турнира Марина Круглова.

На два очка от нее отстали Анна Чеснокова из Приморья (второе место) и сахалинка Екатерина Талюк (третье).

Сайаана Аргунова из Якутии заняла первое место в турнире девушек до 15 лет, выбив 6 из 7.

На втором месте – Виктория Рябова из Амурской области (5,5 очка), на третьем – рейтинг-фаворит Эмма Киселева из Приморья (5 очков).

Юношеский турнир в этой возрастной группе завершился победой сахалинца Егора Макарова (6 из 7).

На втором месте – Михаил Власюк из Хабаровского края (5,5 очков). Он оказался единственным, кто сумел нанести поражение Егору Макарову. Однако обилие ничьих (три) оставили его без золотой медали.

Третий призер – Арсений Фесик из Хабаровского края, набравший 5 очков.

Сюрпризом для участников стал приезд на церемонию закрытия экс-президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова.