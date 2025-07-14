Сахалинская команда завоевала первое место на турнире по джиу-джитсу в Китае

Сахалинские спортсмены привезли 23 медали в личном зачёте и первое общекомандное место на турнире по джиу-джитсу, проходившем в китайском городе Яньцзи, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

В соревнованиях приняли участие 100 бойцов из Еврейской автономной области, Приморского края, Сахалинской области (спортивный клуб «Триумф») и Китая.

Высшую ступень пьедестала заняли островитяне Роман Бочаров, Владислав Щеглов, Семен Зарудзей, Илья Слепенчук, Маргарита Козлова, Родион Дорошенко, Александр Чураков, Кирилл Бодров, Алексей Попович, Артём Кочетков, Александр Смирнов, Александр Волчков и Виктор Поликарпов.

Серебряные медали взяли Данил Акантьев, Владимир Гречко, Богдан Рачек, Алексей Ю, Ашот Амбарцумян, Савелий Син, Дмитрий Рябоненко, Альберт Дорошенко и Ярослав Щеглов. Бронзовая награда у Ильдара Муратова.

Этот результат обеспечил общекомандную победу Сахалинской области.