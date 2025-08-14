Сахалинская компания единственная в стране производит уникальный продукт из водорослей

Морская капуста, или ламинария, давно известна как ценный продукт для здоровья. Компания «Дивия-Фарм Сахалин» уже больше пяти лет занимается переработкой этого сырья, её продукция получила признание не только на внутреннем, но и на международном рынке.

Порошок из сахалинской ламинарии поставляется в Санкт-Петербург, в Ярославскую область и в Томск, где расфасовывается в капсулы. Сахалинский товар представляли на региональных выставках. А в 2023 году первую партию порошка отправили в китайский Харбин. Партнёры из Поднебесной оценили его за высокое качество – он содержит органический йод, очищает организм, служит для профилактики множества заболеваний, в том числе онкологических, говорит руководитель ООО «Дивия-Фарм Сахалин» Виктор Аверин.

Поставки в Китай продолжились в 2024 и 2025 гг. Секрет здесь прост: в производстве порошка используется инновационная технология, разработанная новосибирскими учёными. Благодаря ей не нужны сильные кислоты, этиловый спирт и пр. Применяемый способ обработки позволяет вскрывать оболочку растительной клетки ламинарии, а это, во-первых, существенно увеличивает содержание в получаемом продукте биологически активных веществ, а во-вторых, обеспечивает их усвояемость (биодоступность) организмом человека. Федеральный научно-исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи подтвердил, что биодоступность производимого на Сахалине порошка из морской капусты составляет 93%. Таких результатов не добился больше никто в мире!

По последним данным, значительная часть сырья – 80% мировых запасов водорослей Laminaria Japonica (ламинария японская) – находится возле южной части побережья Сахалина. Этот вид морской капусты входит в реестр лекарственных трав как России, так и Японии и признан самым ценным промысловым видом среди бурых водорослей.

Такое удачное сочетание – богатая сырьевая база и уникальная технология – позволяет расширять производство и в России, и за рубежом.

Начало всему положил инвестиционный проект «Производство концентрата из морских водорослей «Ламинария японская», с которым компания «Дивия-Фарм Сахалин» несколько лет назад обратилась в Сахалинское агентство по привлечению инвестиций за помощью в получении региональной субсидии для компенсации части затрат на покупку и монтаж оборудования. После положительной экспертной оценки компания получила поддержку. Круг её потенциальных партнёров постоянно расширяется.

В прошлом году порошок из ламинарии вместе с БАД «Ламина Форте» получили региональную награду проекта «Знак качества Сахалина». Использование этого брэнда на продукции даёт право на господдержку, продвижение на форумах, выставках и маркетплейсах, участие в специализированных проектах, экспертное сопровождение в области брендинга, упаковки, коммуникации и др. Это также хорошая мотивация как для производителей, так и для инвесторов.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Кстати

Один из обладателей брэнда «Знак качества Сахалина» – напиток «Иван-чай» от предпринимателя Станислава Сушкова недавно получил признание на всероссийском конкурсе «Знай наших». Там был представлен чай двух видов – с вишней и мятой, они вошли в топ-10 его лидеров. Сейчас Станислав Сушков думает над тем, чтобы создать экоотель для туристов, на территории которого можно разместить теплицы и выращивать иван-чай, посещать мастер-классы и самим готовить полезные напитки.