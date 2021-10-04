Сахалинская красота покоряет глянец. В журнале ELLE красуются островные достопримечательности

На обложке свежего выпуска журнала ELLE опубликован снимок представительницы нивхов Надежды Кимовой, а островная природа «поучаствовала» в фотосессиях для мировых брендов. Октябрьский номер российской версии издания о моде посвятил более десятка страниц красотам Сахалинской области.

В подборке интереснейших мест – маяк Анива, мыс Столбчатый, бухта Тихая, а также достопримечательности Кунашира и Итурупа.

«Мы так вдохновились красочной природой Сахалина, что решили снять парфюмерные новинки осени в разных частях этого чудо-острова. Получилось очень колоритно!» – читаем в рубрике «Остров сокровищ», где местные ландшафты эффектно сочетаются с эксклюзивной продукцией Shiseido, Giorgio Armani, Kenzo, Clarins, Givenchi, Carolina Herrera.

Надежда Кимова, представительница малочисленного этноса на Сахалине, также приняла участие в натурных сьемках в качестве модели.

«Тылгур – правда. Сочинять от себя грех» – это пословица нивхов, коренного народа острова Сахалин. «Тылгур» по-русски «предание». И в нашем предании, снятом на пленку, нет ни капли лжи – пусть и выглядит эта история набором кадров из фантастического кино. Горы, туман, а совсем рядом заброшенный маяк – интересно, живет ли еще в водах Охотского моря принцесса-рыба Кета?» – обращаются к читателям авторы журнала.

Редакция журнала Elle поблагодарила за приглашение и помощь в подготовке и проведении съемок Сахалинский туристско-информационный центр GoSakhalin.

Денис Федосеев.