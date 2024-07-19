Сахалинская легкоатлетка – дважды серебряный  призер чемпионата  России среди ветеранов

Сахалинская спортсменка, тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта Лариса Жук стала дважды серебряным призёром чемпионата России по лёгкой атлетике среди ветеранов.

Соревнования прошли в Москве и собрали более 700 участников со всей страны.

Лариса Жук выступала в беге на дистанциях 400 метров и показала результат 1:11,92 секунды, а также 800 метров, финишировав через 2:41,19 секунды после старта. В обоих забегах островная спортсменка заняла вторые места, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Серебро международных соревнований

Сахалинец Евгений Турецков стал серебряным призером матчевой встречи по легкой атлетике среди команд Союзного государства в Бресте. Соревнования приурочены к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В стартах приняли участие более 300 юношей и девушек в возрасте до 18 лет из Беларуси и России.

На протяжении двух дней спортсмены состязались в беге, беге с барьерами, спортивной ходьбе на различные дистанции, прыжках в высоту, длину и с шестом, тройном прыжке, метании диска, копья, молота, толкании ядра, семиборье и десятиборье.

Спортсмен центра спортивной подготовки Сахалинской области, воспитанник тренеров Елены Елохиной и Сергея Долгова спортшколы Корсакова Евгений Турецков успешно выступил в беге с барьерами на 400 метров. Он преодолел дистанцию за 53,33 секунды, что принесло ему серебряную медаль соревнований.

Как взломать шахматные композиции

Во Владивостоке на XX юбилейном шахматном фестивале «Город у моря» участники сделали еще один ход к финишу, пытаясь взломать шахматные композиции. Взрослые разыграли награды этапа Кубка России, а их юные коллеги – всероссийских соревнований.

Состязания по решению шахматных композиций отличаются своим форматом от классического варианта игры. В очной игре шахматист пытается заставить сдаться своего соперника, а в «решалках» каждому противостоят задачи и неумолимо мчащееся время.

За отведенные согласно положению минуты, участникам предстояло найти не только маты в два, три и более ходов, но и решить этюд, а также разгрызть задания на кооперативный и обратный мат.

В задачах на кооперативный мат черные начинают и прилагают максимум усилий, чтобы заматовать своего короля в заданное число ходов. А в задачах на обратный мат начинают уже белые, которые заставляют черных заматовать короля белых за заданное число ходов.

Представляете, что происходит на доске? Черные, может, и не хотят матовать короля белых (обратный мат), но куда им деваться с подводной лодки? Приходиться идти на поводу у белых и воплощать в жизнь их фантазии. А в кооперативном мате черные вообще предают своего главаря, и помогают белым взять его в плен.

А теперь итоги.

В возрастной группе девочек до 13 лет третье место заняла Дана Башева. У нее уже была золотая награда этих соревнований (2023 год) и серебро в 2022 году. Теперь она собрала полный комплект медалей.

У мальчиков лучшим решателем оказался Максим Костерин. О том, что он не заметил конкурентов, свидетельствует двукратное превосходство над бронзовым призером.

В этапе Кубка России принимали участие Егор Макаров и Владислав Черняев. Егор занял первое место, а Влад – четвертое. При этом Макаров выполнил норматив мастера спорта, а Черняев – кандидата в мастера.

Сахалинские яхтсменки завоевали три медали на Кубке «Семь футов»

Холмские спортсменки взяли две золотые и одну серебряную медали на Кубке «Семь футов». Межрегиональные соревнования, проходившие во Владивостоке, собрали 127 юных яхтсменов из разных городов Дальнего Востока.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта выступили в классах «Оптимист», «Лазер 4,7» и «Лазер Радиал».

Анастасия Ю стала победительницей в классе «Лазер 4,7» среди девушек до 18 лет.

В классе «Лазер Радиал» Дарья Костина уверенно заняла первое место, а ее сестра Мария Костина — второе.

Островные боксеры завоевали две медали чемпионата ДФО

В Хабаровске состоялся чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу. Его участниками стали свыше 80 спортсменов, представлявших Республики Бурятия и Саха (Якутия), Приморский, забайкальский и Хабаровский края, Магаданскую и Сахалинскую области.

Бои прошли в двенадцати весовых категориях. Золотые медалисты в каждой из них получали право представлять ДФО на чемпионате России, который пройдет в октябре в Иркутске.

В активе сахалинцев две награды. В весовой категории до 54 кг первое место занял мастер спорта из Невельска Денис Пальшин (он побеждает в чемпионате ДФО второй год подряд).

А в весе до 67 кг серебряным призером стал мастер спорта из Южно-Сахалинска Баишбек уулу Жусуп.

Сахалинская летающая лыжница установила рекорд трамплина в Нижнем Тагиле

Сахалинские спортсменки стали обладательницами золотой и бронзовой наград всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина «Малахитовая шкатулка».

Состязания прошли в Нижнем Тагиле и собрали 130 спортсменов из 11 регионов России, а также Казахстана.

На трамплине мощностью К-40 в возрастной подгруппе «12-14 лет» Диана Ермоленко одержала победу и установила новый рекорд трамплина, пролетев 47 метров. Третий результат показала Анна Гончарова.