Сахалинская летающая лыжница Полина Пак взяла «серебро» первенства России

Сахалинка Полина Пак стала обладательницей серебряной медали первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок 15 – 19 лет, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования прошли на трамплине К-90 в Чайковском Пермского края и собрали сильнейших спортсменов из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской, Сахалинской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Татарстан.

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Полина Пак показала прыжок длиной 92,5 метра, выполнив норматив мастера спорта России.

Сахалинские горнолыжницы завоевали две медали III этапа Кубка России

Сахалинские спортсменки Рината Кашинцева и Дарина Иохвидович заработали серебряную и бронзовую награды III этапа Кубка России по горнолыжному спорту.

Соревнования прошли в Красноярске. Сильнейшие горнолыжницы страны состязались в дисциплине «слалом-гигант».

По итогам двух заездов Рината Кашинцева стала обладательницей серебряной медали с результатом 2:01,21 секунды, уступив победительнице из Красноярского края 0,90 секунды. Третье место заняла Дарина Иохвидович, показав время 2:02,00 сек.

Денис Пальшин завоевал бронзовую медаль Кубка страны по боксу

В Самаре завершился Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Его участниками стали 104 сильнейших боксера страны.

В каждой из тринадцати весовых категорий (от 48 до 92 кг) было всего по восемь участников. Сахалинскую область представлял мастер спорта из Невельска Денис Пальшин.

Воспитанник тренера Виктора Денисова выступал в весовой категории до 54 кг и завоевал бронзовую награду.

«Морские львы» забрали «Золотую шайбу»

Хоккейные баталии II-го (регионального) этапа Всероссийских соревнований “Золотая Шайба” прошли на льду учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске. Участвовали 10 команд из Южно-Сахалинска, Холмска, Охи, Смирных и Тымовского. Юные хоккеисты играли в трёх возрастных группы: юноши, средняя и старшая группы.

В финальный день ледовых баталий за лидерство боролись хоккеисты 2012 и 2013 годов рождения из команды областной столицы «Сахалин-2013» и команды «Морские львы-2013» из Холмска.

– Мы шли к этому финалу, уверенно обыграв три команды, но ребята из Южно-Сахалинска не хотели просто так отдавать первое место, пришлось выкладываться на все тысячу процентов, – поделился эмоциями защитник «Морских львов» Алексей Лесных.

Ребята продемонстрировали интересную и скоростную игру. Страсти кипели как на арене, так и на трибунах. Со счетом 6:3 победу одержали хоккеисты из Холмска. Они получили право представлять Сахалинскую область во всероссийском туре «Золотой шайбы», который состоится в городе Ессентуки.

Серебряными призерами стали хоккеисты дружины «Сахалин-2013», «бронза» у команды «ЦЕНТР» из Смирных.

Среди юношей чемпионами стала команда «Сахалин-2009» из областного центра, «серебро» завоевали «Морские львы», третье место у «Луча» (Тымовское).

В старшей группе главный приз у южно-сахалинского «Кристалла-2009», второе место у «ЦЕНТРа» (Смирных), «бронза» у охинского «Севера».

– У нас молодая команда, мы приезжаем на данные соревнования второй раз. В прошлом году не забили ни одной шайбы, а на этом турнире уже удалось даже вести в счёте. Ребята с удовольствием едут на эти игры, чтобы набраться опыта и поиграть в таких потрясающих условиях, – поделился тренер охинской команды «Север» Максим Кучеров.

В своих возрастных группах лучшими в игровых номинациях стали:

Лучшие вратари – Максим Зуев, Матвей Муртазин, Максим Скородумов.

Лучшие защитники – Дмитрий Ильин, Владислав Дьячков, Матвей Кутько.

Лучшие нападающие – Владислав Артамонов, Руслан Леденёв, Демьян Дрянов.

Лучшие игроки – Егор Лукьянов, Герман Головань, Яромир Бизяев.

Лучший бомбардир – Назар Гаврилов.

Все результаты и турнирные таблицы – на сайте проекта “Спорт против подворотни” sakhalin-spp.ru

Сахалинские легкоатлеты завоевали 17 медалей чемпионата и первенства ДФО

Сахалинские спортсмены стали обладателями 17 наград чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике.

Соревнования прошли в Хабаровске и собрали более 250 участников, представляющих семь регионов Дальнего Востока.

По результатам чемпионата победителями стали Алиса Платонова (бег на 400 метров, 58,88 секунды) и Дмитрий Зимин (толкание ядра, 12,5 м).

Серебряные медали заработали Владислав Трегубов (бег на 60 м, 7,01 сек) и Валерия Иванова (толкание ядра, 8,76 м).

Вероника Косвинцева взяла две «бронзы» в беге на 400 м (1:01,75) и на 800 м (2:26,07). Максим Насонов стал третьим в беге на 200 м (24,09) и вторым в беге на 400 м (54,07). Анастасия Андреева показала третий результат в тройном прыжке (10,9 м).

По итогам первенства два золота завоевал Михаил Кожаров – в беге на 60 м (6,88) и 200 м (22,89). Еще одна победа у команды юниоров в эстафете 4х200 метров (1:36,60).

Вторые места заняли Алексей Жиров (бег на 60 м, 7,17) и Никита Кудян (бег на 60 м с барьерами, 9,85).

Илья Платика стал третьим в беге на 40 м с результатом 53,17 сек.

В общекомандном зачёте чемпионата и первенства сахалинская команда заняла третье место.

ХК «Кристалл»: «Адмирал» разжалован в матросы

В минувшие выходные на ледовой арене Дворца спорта «Кристалл» прошли матчи первенства Дальневосточного федерального округа команд до 17/16 лет. Сахалинская команда «Кристалл» играла против «Адмирала» из Владивостока.

Первая встреча закончилась победой островитян со счетом 10:5. Во втором матче сахалинцы одержали уверенную победу со счётом 9:3.

Сейчас «Кристалл» занимает первое место в турнирной таблице с 36 очками за 18 игр.

Следующие матчи островной команды состоятся на ледовой арене «Кристалла» 12 и 13 февраля в 18:00. Соперником сахалинцев станет «Манул» из Читы.

Сахалинские гимнастки взяли 39 медалей первенства ДФО

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике завершился в Южно-Сахалинске.

В течение трёх дней в стенах учебно-тренировочного комплекса «Восток» 212 спортсменок, представляющих Амурскую, Магаданскую, Еврейскую автономную и Сахалинскую области, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, республики Бурятия и Саха (Якутия) боролись за награды соревнований.

Состязания включали в себя групповые упражнения, а также индивидуальное и командное многоборье.

В копилке островных гимнасток оказалось 39 медалей. В командном зачете безоговорочную победу одержал Хабаровский край, второе место заняла Сахалинская область, а «бронза» досталась Приморскому краю.

В индивидуальном многоборье равных не было гимнасткам из Хабаровского края. «Золото» завоевала Ирина Гуськова, «серебро» — Вероника Забродина, а «бронзу» — Диана Прокопьева. Все три призерши представляли Хабаровский край, что стало настоящим триумфом региона.

В групповых упражнениях лидером стала команда «Приморский край-1», опередившая «Хабаровский край-1», который занял второе место. Третья ступень досталось команде «Сахалинская область-2».

В финалах групповых упражнений по отдельным видам также развернулась напряженная борьба. В упражнении с лентами победу праздновала команда «Приморский край-1», оставив позади «Хабаровский край-1» и «Хабаровский край-2».

В упражнении с тремя мячами и двумя обручами снова отличилась команда «Приморский край-1», завоевав «золото». «Серебро» и «бронза» достались командам «Сахалинская область-1» и «Сахалинская область-2» соответственно.

В финале упражнений со скакалкой лучшей стала Елизавета Хегай из Сахалинской области. Второе место заняла Диана Прокопьева (Хабаровский край), а третье — Эльнара Аскерова из Еврейской автономной области.

В упражнении без предмета снова блистали гимнастки из Хабаровского края. «Золото» завоевала Ирина Гуськова, «серебро» — Вероника Забродина. Третье место досталось сахалинке Виолетте Цой.

В дисциплине «Двойки» победу одержала Бурятия. Второе место поделили команды Хабаровского и Камчатского краев, а «бронза» досталась Забайкальскому краю.

В дисциплине «Тройки» лидером стал Приморский край. «Серебро» досталось Сахалинской области, а «бронза» —Бурятии.

– Сахалинские гимнастки очень успешно выступили на этом чемпионате, завоевали много медалей. Сильнейшие спортсменки этих соревнований будут бороться за звание лучших на чемпионате России, который состоится с 12 по 22 февраля в Москве. Есть всегда над чем поработать, нет предела совершенству, поэтому вы всегда анализируем, проводим работу над ошибками и идём дальше, – подвела итоги чемпионата президент сахалинской федерации художественной гимнастики Ольга Лукина.