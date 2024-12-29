Сахалинская летающая лыжница примет участие в Российско-Китайских играх

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Полина Пак примет участие в IV Российско-Китайских молодёжных зимних играх. Островитянка в 2024 году завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях «Каменный цветок» в Нижнем Тагиле. Полина уже имеет первый взрослый спортивный разряд.

Помимо Полины Сахалинскую область в соревнованиях представят сноубордист Игорь Надыршин, летающий лыжник Денис Гон, горнолыжники Егор Коротеев и Виктория Иванушко.

Участники состязаний разыграют комплекты наград в девяти видах спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт (шорт-трек), сноуборд, фристайл, керлинг, горнолыжный спорт, фигурное катание на коньках, прыжки на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыжно-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочный центр «Восток, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.