Воскресенье, 29 декабря, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Сахалинская летающая лыжница примет участие в Российско-Китайских играх

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Полина Пак примет участие в IV Российско-Китайских молодёжных зимних играх. Островитянка в 2024 году завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях «Каменный цветок» в Нижнем Тагиле. Полина уже имеет первый взрослый спортивный разряд.

Помимо Полины Сахалинскую область в соревнованиях представят сноубордист Игорь Надыршин, летающий лыжник Денис Гон, горнолыжники Егор Коротеев и Виктория Иванушко.

Участники состязаний разыграют комплекты наград в девяти видах спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт (шорт-трек), сноуборд, фристайл, керлинг, горнолыжный спорт, фигурное катание на коньках, прыжки на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыжно-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочный центр «Восток, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Предыдущая статья
В Луговом открылась новая школа искусств на 230 мест
Следующая статья
Сахалинские сноубордисты завоевали 6 медалей Кубка России
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ