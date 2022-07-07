«Сахалинская любовь»

Так назвал свою песню Михаил Гребенщиков – выпускник первой «Фабрики звезд», а ныне телеведущий, продюсер, музыкант, композитор популярных детских песен. Текст, музыка, аранжировка композиции, о которой пойдет речь, это его творчество.
А исполнителем песни и главным героем клипа стал певец и музыкант Пьер Нарцисс, уроженец Камеруна, для которого Россия стала второй родиной. Впрочем, и Сахалин ему был не чужой, сюда он не раз приезжал к своему другу. Вероятно, это и предопределило географию воспетой в песне любви и совместного проекта с Михаилом Гребенщиковым. Ведь именно на нашем острове, как следует из сюжета композиции, живет красивая девушка, с которой главный герой познакомился в интернете.
Влюбленного удивили, но не испугали большие расстояния. Преодолев их, он из столицы прилетел в Южно-Сахалинск. Молодой человек встретился с девушкой, ее родными и друзьями, сделал предложение. А ознакомившись с областным центром, оказался в плену притягательной силы Сахалина и охватившего его чувства любви…
Роль невесты в клипе сыграла студентка-заочница Сахалинского госуниверситета Ирина Хоминская. Сейчас она преподает русский язык и литературу в Сахалинском техникуме строительства и ЖКХ. От нее мы и узнали о предыстории этого музыкального проекта.
– В конце 2012 года местное телевидение объявило о фотоконкурсе, который проводил ювелирный магазин «Gold&Art». Победительнице предстояло стать главной героиней клипа Пьера Нарцисса. Поучаствовать в кастинге мне предложила будущая свекровь, но я не была на это настроена. А в марте от двоюродной сестры узнала, что она в числе конкурсанток. Тогда и я решилась – вдвоем ведь не страшно.
Накануне прилета творческой группы москвичей появилось тревожное волнение. Позвонила организатору, спросила: «Можно ли отказаться?». Она отговорила и успокоила: «Все будет феерично, красиво, достойно».
Встреча с артистами была в 9 часов вечера в клубе «Joy». Сначала все танцевали, потом бурными овациями встречали артистов. Организаторы действительно постарались, чтобы всем было уютно, чтобы никто не переживал. Никаких задач перед нами не стояло. Под музыку Гребенщикова и группы «312» финалистки группами выходили на сцену. Мы с сестрой держались друг друга и нигде не мелькали.
После концерта ведущий пригласил всех участниц на сцену и под бурные аплодисменты зала стал объявлять имена претенденток, приглянувшихся организаторам конкурса. Победительницу должен был выбрать Пьер Нарцисс. Мы с сестрой стояли во втором ряду. Хорошо помню движение в нашу сторону. Руку, которая через первый ряд протиснулась к моей и вывела меня на середину сцены.
Утром в гостинице «Юбилейной» была встреча с Пьером Нарциссом, Михаилом Гребенщиковым и съемочной группой. Меня попросили пригласить родителей. Так что в клипе можно увидеть моего отца, свекровь (в роли мамы) и подругу.
Съемки в Южно-Сахалинске продолжались целый день. Сначала в большом красивом доме, где гостеприимные хозяева напоили нас чаем с вкусными булочками и пирогами. Потом в разных точках города: на рынке, в ледовом дворце «Кристалл», ювелирном магазине «Gold&Art», на улицах… Пьер Нарцисс даже полетал над городом на вертолете.
Впервые песню «Сахалинская любовь» я услышала, когда клип вышел в свет. Это было в 2013 году. Знакомые долго звонили, поздравляли.
Горько, что так рано оборвалась жизнь Пьера Нарцисса. Но образ обаятельного камерунца теперь на долгие годы будет неразрывно связан с Сахалином.
Людмила Степанец.
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