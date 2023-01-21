Сахалинская медицина рассчитывает на пять баллов

На станции скорой помощи в Южно-Сахалинске прошло совещание проектного офисa по развитию медицины. Провел его зaместитель председaтеля прaвительствa Сaхaлинской облaсти Влaдимир Ющук.

Для областных медиков каждая такая встреча — это возможность коллегиально обсудить тот или иной вопрос, касающийся медицинского обслуживания сахалинцев. На этот раз темой совещания стала проблема диспансерного наблюдения за пациентами. В современной медицине это одно из перспективных направлений качественной работы с населением.

— Диспансерное наблюдение — это когда о здоровье человека мы знаем практически все. В нашей электронной базе он числится как пациент, который требует персонального внимания, — пояснил Владимир Ющук.

На 1 января 2023 года на диспансерном учете состояло 156 тыс. сахалинцев — 143 тыс. взрослых и 13 тыс. детей. В ручном режиме осилить обработку такого объема данных весьма непросто. И здесь медикам помогает цифровизация. По словам зампреда, в последние годы ее удалось поднять на качественный уровень. В соответствии с заболеванием, пациент получает персональное приглашение на прием в то или иное медучреждение в определенный день, с указанием видов диагностики, которую ему необходимо пройти.

— Сегодня мы разворачиваемся полностью лицом к пациенту, выстраиваем некую пациентоцентричную модель, — отмечает зампред. — Сегодня у нас в поликлинике, в стационаре, да и вообще в системе здравоохранения главный пациент. Считаем, что такую культуру мы уже внедрили почти повсеместно. А там, где этого пока нет, мы собираем обратную связь и оцениваем мнение жителей.

Именно проблема общения медицинских работников с пациентами стала отправной точкой для создания системы информирования «тайный пациент» — по аналогии с действующей в торговой сфере системой «тайный покупатель». Под видом пациентов эксперты общаются с медиками, а затем оценивают качество этого общения и на уровне руководства областной медициной делают соответствующие выводы.

Получает развитие на Сахалине и анкетирование реальных пациентов по телефону. Качество обслуживания оценивается по пятибалльной шкале. Островитянам желательно отвечать на подобные звонки, считает Владимир Ющук. Ведь такая обратная связь весьма необходима здравоохранению Сахалинской области для того, чтобы сделать медицинское обслуживание на островах более качественным.

Важный момент в развитии островной медицины — это повышение уровня сервиса. В понимании областного правительства сервис это не только вежливое и обходительное отношение к пациенту, но и сама обстановка, в которой проводится прием больных. Это еще и комфортное размещение пациентов в ожидании приема, а также кабинет врача, с его современной, удобной, эргономичной обстановкой и оборудованием.

— В этом году мы будем поднимать сервис на более высокий уровень, — подчеркнул Владимир Ющук.

Благодаря современным системам связи, участниками совещания стали руководители отделов здравоохранения городских округов, заведующие поликлиниками, главные врачи областных медучреждений. В ходе заседания они обсудили проблемы диспансерного учета, работы службы «1-300», сервис и другие вопросы.

Сергей ЧЕВГУН.