Сахалинская область активно участвует в технологическом развитии Дальнего Востока

Технологическое развитие Дальнего Востока обсудили участники заседания совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Проекты Сахалинской области, призванные решать задачу научно-технологического прорыва, представил председатель регионального правительства Алексей Белик. Он рассказал, в частности, о строительстве кампуса СахалинТех, где будут готовить высококвалифицированные инженерные кадры и разрабатывать новые решения и продукты, а также о развитии цифровых технологий и сервисов.

– Технологическое развитие напрямую связано с развитием нашей страны. Санкции, которые повлияли на сотрудничество, привели к тому, что России надо обеспечивать развитие в этой сфере собственными силами по всем необходимым направлениям. От этого зависит и состояние экономики, и в целом безопасность Российской Федерации. Некоторые позитивные моменты в этой части у нас есть, – сказал Юрий Трутнев.

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Минвостокразвития совместно с Минобрнауки и бизнесом создают лучшие условия для привлечения на Дальний Восток научных и инженерных кадров. Реализуется дальневосточный трек программы «Приоритет-2030», направленной на развитие науки и технологий через институты высшего образования. 12 вузам Дальнего Востока – победителям программы, в их числе Сахалинскому госуниверситету, за три года уже выделено 6 млрд рублей.

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик напомнил, что в Южно-Сахалинске по поручению Президента России Владимира Путина создается передовой кампус СахалинТех. В следующем году должны сдать студенческий городок, а в 2026-ом – научно-образовательный центр. Но уже сегодня высшее образование в регионе трансформируется в рамках концепции «Университет 4.0», что означает опережающую систему подготовки кадров и научно-технологический прорыв региона.

На Сахалине запущена Передовая инженерная школа «Инженерия островов», на базе которой действует центр искусственного интеллекта Сбера. Создаются современные лаборатории – электротехническая и нефтегазовая химико-аналитическая. Их сотрудники будут заниматься анализом реагентов и сырья для добычи углеводородов, всех нефтепродуктов, а также совершенствовать технологии в интересах промышленности островного региона.

В Южно-Сахалинске запущен первый в России водородный полигон. На его базе совместно с МГТУ имени Баумана набрали первый поток магистратуры по специальности «Водородная энергетика».

На полигоне создают пять пилотных площадок по отработке технологий производства, хранения, транспортировки и применения водорода в энергетике и на транспорте. Апробируют первый водородный поезд Трансмашхолдинга, водородные грузовики «Урал». Также в списке проекты по производству топлива для карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» в Углегорском районе, по созданию морских и авиационных беспилотных систем на водородном топливе с большим запасом хода.

Цифровые технологии активно внедряются и в медицине. В работу сахалинских врачей внедрен искусственный интеллект. С сентября этого года 100% маммограмм и КТ грудной клетки обрабатывают с помощью ИИ. В ноябре планируется ввести еще два программных решения по анализу электронных медицинских карт (общий профиль и профиль сердечно-сосудистых заболеваний).

– С помощью цифровых сервисов мы стараемся обеспечить понятную и безопасную передачу данных о людях и совместно с другими органами власти и ведомствами выстраиваем систему заботы о каждом человеке. Это наша главная цель, – отметил Алексей Белик. – За последние годы мы внедрили несколько проектов, в том числе уникальных. В нашем островном регионе запущены листы ожидания талонов к врачам и технических средств реабилитации, что позволяет выявить острую потребность людей и быстро закрыть ее. Работает единый контакт-центр. Доступнее медицину делают также проводники здоровья и мобильные медицинские бригады.

Все медицинские учреждения подключены к единой информационной системе. Частные клиники тоже добавляют в цифровой контур здравоохранения. Это позволяет формировать единую электронную медицинскую карту пациента. Регулярно обновляется лабораторное оборудование. Вся техника подключается к центральному архиву медицинских изображений.

Большое внимание уделяется обратной связи от пациентов. После каждого посещения медицинского учреждения люди оценивают качество полученной помощи. Это позволяет объективно судить как о качестве работы конкретного специалиста, так и системы здравоохранения в целом.

Сахалинский минздрав разрабатывает собственную аналитическую систему для объективной оценки показателей деятельности.

При поддержке венчурного фонда «Восход» компания EduCity из Южно-Сахалинска разработала образовательный тренажер для изучения языков на основе виртуальной реальности и искусственного интеллекта в формате игры. Технологию опробовали в школах Шахтерска, Смирных и Южно-Сахалинска с охватом около 150 учеников. Фонд также помог локализовать производство компании «Дрон Солюшнс», разработавшей линейку беспилотных авиационных систем (БАС) для мониторинга экологической обстановки, безопасности объектов и доставки. С помощью БАС, в частности, совершена пилотная доставка медицинского груза на Сахалине.

В островном регионе создан центр беспилотных технологий, который специализируется на производстве и разработке БАС и на обучении профильных специалистов. В прошлом году островные разработчики создали FPV-дрон «Лютик-Камикадзе», оснащенный системой сброса и с функцией дистанционной активации. Такое решение позволяет повысить эффективность и экономичность использования беспилотников этого типа.

В этом году в сахалинском центре разработали многофункциональный беспилотник «Бражник», способный принимать на борт полезную нагрузку весом до 10 кг. Складная конструкция и компактные размеры, длительное время полета и высокая помехозащищенность «Бражника» открывают новые горизонты для применения беспилотных технологий в различных сферах экономики.

– Нам еще многое надо сделать для того, чтобы преуспеть в технологиях, закрыть ниши, которые нужны для развития Дальнего Востока и страны. Если мы видим, что в этом нуждается страна, значит, мы должны научиться это делать, – подвел итоги Юрий Трутнев.