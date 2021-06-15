Сахалинская область достигнет углеродной нейтральности к 2025 году

Губернатор Валерий Лимаренко в областной Думе представил отчет о деятельности правительства Сахалинской области за 2020 год.

– Мы для себя принципиально решили, что Сахалинская область должна быть экологически чистым регионом. От этого зависит здоровье людей, инвестиционная привлекательность, развитие туризма. Чистая экология – важнейший фактор комфортной среды проживания. Поэтому мы пошли на климатический эксперимент по достижению углеродной нейтральности. Последние поручения Президента страны подтверждают правильность нашего выбора. Уже проходит согласование федеральный закон о проведении эксперимента. Ожидаем, что он будет принят осенью, – рассказал глава региона.

На островах создадут инфраструктуру поддержки климатических проектов, обращения углеродных единиц, внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Участие в эксперименте гарантирует, что все проекты будут реализованы, и регион поддержат инвесторы и федеральный центр. В результате жители области получат чистые воздух и воду, сокращение расходов на автомобильное топливо и новые рабочие места.

Решать задачи по улучшению экологической обстановки на островах будут комплексно. Так, к 2025 году завершат газификацию населенных пунктов. Это позволит избавиться от угольных, мазутных и дизельных котельных.

Продолжается перевод транспорта и техники на экологические виды топлива. Для этого в области развивают соответствующую инфраструктуру. В частности, за два года планируется установить до 1000 зарядных станций во всех муниципальных образованиях.

В Южно-Сахалинской городской агломерации разрабатывается комплексная программа модернизации общественного транспорта. Будет построена база для размещения автобусного парка. С 2022 по 2024 годы за счет частных средств планируется приобретение около 125 электробусов. Это позволит поэтапно отказаться от использования дизельных и бензиновых автобусов на муниципальных маршрутах.

В прошлом году на островах провели генеральную уборку – выявили и ликвидировали около 2500 несанкционированных свалок.

Во всех районах Сахалинской области во дворах многоквартирных домов установили современные контейнерные площадки. С 1 июля Южно-Сахалинск переходит на раздельный сбор мусора. В дальнейшем этот опыт будут применять и в других районах области.

Еще один важный шаг – увеличение доли возобновляемых источников в выработке энергии до 15 процентов. На Курильских островах намерены развивать геотермальную, солнечную и ветровую энергетику. Это позволит значительно сократить завоз жидкого топлива на отдалённые территории и повысить надёжность энергообеспечения.

Наиболее крупные ветропарки будут работать на Сахалине. К примеру, энергетический объект «Восточной горнорудной компании» позволит производить так называемый «зеленый» уголь. Также добывающее предприятие строит самый большой в России конвейер для транспортировки угля от Солнцевского разреза до порта Шахтерск. Его длина – 23 километра.

В этом году область сделала первый шаг на пути к созданию водородной энергетики. Подписан меморандум с госкорпорацией «Росатом» и компанией Air Liquide – ведущим производителем промышленных газов. Ожидается, что объемы производства водорода в островном регионе могут составить от 30 до 100 тысяч тонн в год. Более точное решение будет принято по результатам технико-экономической оценки проекта. Инвестиции оцениваются в размере 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.