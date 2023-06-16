Сахалинская область и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана будут сотрудничать в сфере научно-технологического развития региона

Правительство Сахалинской области и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана будут вместе работать над созданием кампуса «СахалинTech». Подписи под соглашением в рамках Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Валерий Лимаренко и исполняющий обязанности ректора вуза Михаил Гордин.

– Кампусы в нашем понимании не только новая инфраструктура, мы видим их роль в научно-технологическом развитии страны и социально-экономическом развитии регионов. Поэтому важно, чтобы специализации и тематические направления кампусов соотносились со стратегиями развития регионов. Нужно, чтобы их программы отвечали на актуальные региональные и отраслевые вызовы, учитывали социально-экономические особенности субъектов РФ, – прокомментировал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Подписанное на форуме соглашение между островными властями и МГТУ имени Н.Э. Баумана предусматривает сотрудничество в целях устойчивого экономического развития региона, обеспечение привлекательности работы для ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров. В обновленном сахалинском вузе будут работать лаборатории и научные центры по приоритетным для региона направлениям: нефтегазовая отрасль, технологии бережливого освоения ресурсов Мирового океана, устойчивое развитие в условиях энергоперехода, «зеленая» энергетика, цифровые технологии, экология, новые материалы. Особенностью кампуса станет целенаправленная подготовка высококвалифицированных специалистов по заказам работающих в регионе компаний.

– Сегодня состоялось очень важное для нашего региона событие. В рамках инвестиционных проектов, которые сегодня реализуются на наших островах, будут созданы более 15 тысяч новых рабочих мест. У нас дефицит кадров. И мы хотим готовить их на Сахалине, чтобы нашим детям не приходилось уезжать для получения высшего образования, чтобы они могли в регионе получить качественное высшее образование и хорошую работу. И очень ценно, что, создавая новые исследовательские и образовательные программы, мы начинаем сотрудничать с ведущими вузами страны, такими как МГТУ имени Баумана, – отметил Валерий Лимаренко.

– Будем помогать создавать на Сахалине привлекательные условия для ученых с именем и молодых перспективных исследователей. Окажем поддержку в создании системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров. Обязательно будем развивать научно-техническое сотрудничество в таком важном и интересном регионе нашей страны. Спасибо за подписанное соглашение, я думаю, мы наполним эту бумагу делами, – добавил Михаил Гордин.

Сахалинский государственный университет, на базе которого создается кампус «СахалинTech», в результате отбора, проведенного среди университетов Дальневосточного федерального округа, присоединился к федеральной программе «Приоритет-2030», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Уже в этом году СахГУ получит 158 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию своих стратегических проектов. Строительство кампуса начнется в течение ближайших недель, сообщает пресс-служба регионального правительства.