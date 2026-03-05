Пятница, 6 марта, 2026
Домой НОВОСТИ

Сахалинская область лично поздравит каждую семью участника спецоперации к 8 Марта

В Сахалинской области началась адресная доставка подарков женщинам, чьи мужья и сыновья находятся в зоне специальной военной операции. В этом году знаки внимания к 8 Марта получат 7500 матерей и супруг военнослужащих.

Акция, которая проводится регионом уже четвёртый год подряд, стартовала в понедельник. Она охватит все муниципальные образования области — от северных районов Сахалина до самых отдалённых островов Курильской гряды.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко сотрудники министерства социальной защиты, подведомственные министерству учреждения, а также военнослужащие лично посещают женщин, чтобы передать поздравления и вручить подарки.

Доставка продлится вплоть до 8 Марта, чтобы ни одна из 7500 женщин не осталась без внимания в Международный женский день.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ