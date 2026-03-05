Сахалинская область лично поздравит каждую семью участника спецоперации к 8 Марта

В Сахалинской области началась адресная доставка подарков женщинам, чьи мужья и сыновья находятся в зоне специальной военной операции. В этом году знаки внимания к 8 Марта получат 7500 матерей и супруг военнослужащих.

Акция, которая проводится регионом уже четвёртый год подряд, стартовала в понедельник. Она охватит все муниципальные образования области — от северных районов Сахалина до самых отдалённых островов Курильской гряды.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко сотрудники министерства социальной защиты, подведомственные министерству учреждения, а также военнослужащие лично посещают женщин, чтобы передать поздравления и вручить подарки.

Доставка продлится вплоть до 8 Марта, чтобы ни одна из 7500 женщин не осталась без внимания в Международный женский день.