Сахалинская область – лидер России по военно-патриотической работе

На форуме регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов губернатор Валерий Лимаренко вручил награды активистам движения. Ведь итоги работы ветеранских организаций в 2025 году впечатляют.

Так, шествие «Бессмертного полка» объединило 10 тысяч сахалинцев. Во время акции «Звезда Победы» ветераны проехали 450 км и посетили памятные места в шести районах области.

Активисты старшего поколения провели более 100 уроков мужества для 2,5 тысячи ребят из 29 школ. Интересен результат регионального конкурса «Наследники победителей» – школьники в своих исследовательских работах рассказали о героях войны.

Ветераны проводят встречи и в трудовых коллективах, сохраняют историческую память. В этом году они восстановили десять памятников на могилах фронтовиков.

Глава региона поблагодарил земляков за помощь. Благодаря ей Сахалинская область заняла первое место в стране по организации военно-патриотической работы и поддержке армии. В знак этого губернатору вручили переходящий вымпел министра обороны Российской Федерации и наградное оружие – именной кортик – за личный вклад в укрепление обороноспособности страны.

– Это признание заслуг всей нашей команды, дорогие ветераны. Вы – надёж­ные партнёры в патриотическом воспитании молодёжи, укреплении боевого духа наших воинов и поддержке их семей, – отметил Валерий Лимаренко.

Островитяне отправляют на передовую автомобили повышенной проходимости, квадроциклы, оптику, радиостанции, беспилотники. Члены «Боевого братства» восстанавливают автомобили, грузовой самолёт регулярно доставляет их на передовую.

Участвуя в проекте «Сопричастность», более 50 волонтёрских групп собирают гуманитарные грузы. В зону СВО островитяне передали более 700 тонн посылок. За активную работу в этом направлении благодарственным письмом губернатора отмечен председатель невельского совета ветеранов войны и труда Валентина Суековская.

– Мы плетём маскировочные сети, делаем специальный полевой душ, – поделилась информацией Валентина Анатольевна. – Нам помогают школьники из продлённой группы. Заботимся мы и об одиноких пенсионерах. Навещаем их и дарим тепло общения.

В год 80-летия Великой Победы и победы над милитаристской Японией в регионе завершён первый этап создания военно-исторического мемориального комплекса на Шумшу. На острове провели международную поисковую экспедицию и масштабную реконструкцию высадки советского десанта, с почестями захоронили останки семерых красноармейцев.

Во время общения с губернатором ветераны рассказали, что они тоже мечтают побывать на Шумшу. Валерий Лимаренко поручил собрать первую группу из 18 человек (по числу мест в вертолёте). В следующем году патриоты старшего поколения смогут побывать на острове, где капитулировала Вторая мировая война.

Глава области также ответил на вопросы участников встречи.