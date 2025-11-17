Сахалинская область – лидер по числу видеоработ в третьем сезоне Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений».

Всего представлено 79 видеоработ о путешествиях по островному региону, три из которых претендуют на специальную номинацию «Тропами Победы».
Участники совершили походы разной категории сложности: восхождения в горы, покорение вулканов, сплавы по рекам, погружение под воду. Конкурс завершится 15 января 2026 года, что даст возможность представить и фильмы о зимних путешествиях.
– Сахалинская область третий сезон подряд удерживает лидирующие позиции по количеству видеоработ, поданных на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений». Для нас это показатель интереса к региону как среди туристов, так и местных жителей, которые стремятся поделиться видами островов, продемонстрировав красоту родного края, – прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев. – Также ценно, что в этом году появилась спецноминация «Тропами Победы», благодаря которой туристы могут пройти патриотическим маршрутом и рассказать об этом. А это уже нечто большее, чем просто природные локации, – это историческая память о подвигах наших героев, о местах, где шли боевые сражения.