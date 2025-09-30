Сахалинская область начинает отопительный сезон

В большинстве муниципальных образований островного региона с 1 октября начнут подавать тепло в дома жителей. Вопрос о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного сезона обсудили в ходе заседания регионального правительства под председательством губернатора Валерия Лимаренко.

В течение года к зимнему сезону готовили 493 объекта, из них – 195 котельных, 22 тепловых пункта, 71 водозабор, 102 водопроводные насосные станции, 104 объекта водоотведения. Было заменено 14,3 км тепловых сетей, 20 км водопроводных сетей и 5,8 км сетей водоотведения. Кроме того, в эксплуатацию уже введены 10 газовых котельных, до конца года планируется ввести еще 17.

— Наша задача – обеспечить тепло и комфорт в каждом доме Сахалинской области. Мы провели масштабную работу по подготовке к зиме. Параллельно продолжаем модернизацию инфраструктуры. Такая планомерная замена коммуникаций позволяет снизить риск аварий в холодное время года. Особое внимание уделили северным районам, где отопительный сезон начинается раньше. Это комплексный подход, который помогает нам обеспечивать стабильное теплоснабжение во всех населенных пунктах области, — сказал Валерий Лимаренко.

Для бесперебойного начала отопительного сезона источники тепловой энергии обеспечены запасами топлива, в районах области сформированы аварийно-восстановительные бригады, а все важные объекты жизнеобеспечения обеспечены резервными источниками электроснабжения.

— С 18 сентября отопительный сезон начался в Охинском районе. Сейчас жители Северо-Курильского муниципального округа также получают тепло. Еще в восьми муниципалитетах – Ногликском, Углегорском, Макаровском, Тымовском, Томаринском, Корсаковском, Смирныховском и Южно-Сахалинске – с 1 октября начнется поэтапное подключение тепла. В Долинском районе – в первый день октября – отопление включат в селах Взморье, Советское и Стародубское, чуть позднее – с 5 октября – в селах Углезаводск, Быков, Сокол, Покровка и в самом Долинске, – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

В остальных районах отопление дадут по температурному графику – когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже восьми градусов Цельсия и сохранится на этом уровне в течение пяти дней подряд. График запуска индивидуален для каждой территории и зависит исключительно от фактических погодных условий.

Сообщить о проблеме, связанной с теплоснабжением, можно на горячую линию министерства ЖКХ Сахалинской области по номерам 8-800-302-0065 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Кроме того, можно написать через мессенджер WhatsApp по номеру 89248844203 (только для сообщений, звонки не принимаются), указав при этом ФИО, адрес и проблему.