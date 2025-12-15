Сахалинская область победила в пятом сезоне Национальной премии «Комсомольской правды»

Министерство экологии и устойчивого развития островного региона удостоено первого места в народном голосовании, а также стало призёром по выбору экспертов в престижной номинации «Экорегион». Высокая награда присуждена за досрочное достижение углеродной нейтральности.

Сахалинский климатический эксперимент демонстрирует выраженный синергетический эффект, где экологический прогресс сочетается с динамичным экономическим ростом. Ключевые результаты проекта (2019 – 2025 годы) говорят сами за себя. Так, достигнута углеродная нейтральность: нетто-выбросы парниковых газов снизились с 789 000 т до 82 000 т. При этом валовой региональный продукт за этот период вырос на 51%.

Суммарные атмосферные выбросы в регионе сокращены на 28%. По проекту «Чистый воздух» в Южно-Сахалинске выбросы загрязняющих веществ снижены на 35% относительно базового 2020 года.

Экологическая трансформация стала катализатором позитивных социально-экономических изменений. Сахалинская область три года подряд занимает четвертое место в инвестиционном рейтинге субъектов РФ и входит в топ-10 по качеству жизни.

Фото правительства Сахалинской области.