Сахалинская область получила первую в истории Национальную премию за благоустройство территорий

Управленческая команда Сахалинской области была признана победителем в номинации «Лучшая информационная кампания региона по освещению федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Церемония награждения прошла 25 августа в Калуге.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина, не имеет аналогов в мире. В его реализации участвуют около 5,5 тыс. муниципальных образований в 88 субъектах страны.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уделяет большое внимание комплексному благоустройству городов и сёл. Каждый год с помощью не только федерального, но и регионального финансирования появляются новые парки, скверы, набережные, зоны отдыха. Во всех районах приводят в порядок дворовые территории и многоквартирные дома.

В этом году Сахалинская область стала одним из наиболее активных регионов России на всероссийском голосовании. С 15 марта по 30 апреля в нём приняли участие свыше 72 тыс. островитян – это на 18 тыс. больше, чем в прошлом году. Благодаря активности жителей три муниципальных образования набрали свыше 180% и получили возможность благоустроить по две территории. За всё время реализации проекта на Сахалине и Курилах преобразили почти 160 общественных пространств.