Председатель российского правительства Михаил Мишустин остался доволен обликом Южно-Сахалинска и красотами Итурупа

С помощью бюджетных кредитов планируется обустроить инфраструктуру в новых микрорайонах Южно-Сахалинска. Об этом договорились на встрече премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– По поручению Президента Правительство РФ разработан механизм, чтобы регионы могли привлекать заемные средства по льготной ставке не выше 3-4 процентов.

Сахалинская область попала в число пилотных субъектов, которым будут выделены эти средства, – отметил председатель правительства России.

Глава островного региона рассказал, что в Южно-Сахалинске будут строить два больших микрорайона – на 300 и на 500 тысяч квадратных метров. Первый из них – «Уюн»– уже торжественно заложили с участием министра строительства России Ирека Файзуллина.

– С помощью бюджетных кредитов планируем проложить дороги, провести электричество, воду и все инженерные коммуникации. Очень важно, что обустроить инфраструктуру в новых микрорайонах можно без большой нагрузки на бюджет. Хочу поблагодарить президента и правительство за своевременно принятое решение, – сказал Валерий Лимаренко.

Одной из главных тем встречи также стало развитие здравоохранение.

– Все, что касается жизни и здоровья людей, для нас на первом месте. Несмотря на пандемию, активно проводится диспансеризация. В этом году обследование прошли 109 тысяч человек. Мы открыли новые медицинские программы углубленных медосмотров. В зоне особого внимания – сахалинцы в возрасте 65+ из группы риска.

Необходимо диагностировать нарушения на ранней стадии и не запускать опасные заболевания, чтобы увеличить продолжительность жизни на островах, – подчеркнул губернатор.

Доступность медицинской помощи помогают обеспечивать передвижные комплексы. В Сахалинской области – 40 автомобилей с высокотехнологичным оборудованием, которые ездят в отдаленные села. Регион получил 11 новых автомобилей для перемещения медицинских работников в сельской местности. Ожидается еще 17 автомобилей скорой помощи и 3 передвижных комплекса.