Сахалинская область потеряла четырех человек на СВО.

Печальная весть — в зоне специальной военной операции погибли наши земляки.

Это гвардии младший сержант Вячеслав Буранов из Макаровского района, гвардии рядовой Николай Арзамазов из Корсаковского района, гвардии ефрейтор Юрий Лодзенко из Томаринского, и Игорь Ергун из Охинского, сообщили в правительстве области.

— Наши земляки проявили мужество в бою и навсегда останутся героями в памяти земляков, — написал губернатор Валерий Лимаренко. -Выражаю соболезнования родным и близким бойцов. Семьям будет оказана вся необходимая помощь.