Сахалинская область представлена на Восточном экономическом форуме в качестве энергетического и логистического центра АТР

Во Владивостоке на десятом Восточном экономическом форуме 3 сентября открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Сахалинская область представлена в качестве энергетического и логистического центра Азиатско-Тихоокеанского региона.

Форум проходит на острове Русский 3 – 6 сентября. Одной из центральных площадок этого крупного международного мероприятия является выставка «Улица Дальнего Востока», в которой участвуют все регионы федерального округа. Церемония открытия началась с торжественного шествия с Георгиевской лентой. По набережной прошли ветераны специальной военной операции, представители делегаций, официальные лица. Собравшихся приветствовал заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

– Десятый раз мы открываем Восточный экономический форум и в очередной раз открываем выставку «Улица Дальнего Востока». Когда мы создавали её, мечтали о том, чтобы выставка рассказала о нашей любви к Дальнему Востоку. И, конечно, дело совсем не только в «Улице Дальнего Востока». Изменяется весь Дальний Восток: города и посёлки, создаются новые инвестиционные проекты, строятся новые больницы, школы, детские сады, улучшается инфраструктура. Дальний Восток становится более благоустроенным и обеспеченным. Всё это мы делаем благодаря решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который ещё в 2013 году объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе, хочу пожелать нам новых успехов и всего самого наилучшего, – сказал Юрий Трутнев.

Символично, что в День 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны основным лейтмотивом экспозиции островного региона на «Улице Дальнего Востока» стали боевые действия по освобождению южной части Сахалина и Курильских островов. Здесь размещены архивные фото, запечатлевшие события тех лет, а также материалы, посвящённые созданию по поручению Президента Владимира Путина музейного комплекса на Шумшу.

Сахалинская область становится энергетическим и логистическим центром Азиатско-Тихоокеанского региона. Это подтверждает информация о ключевых инвестиционных инициативах островов, размещённая в основном павильоне. В здании в виде набегающих волн размещены стенды нефтегазового проекта «Сахалин-2», единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Отдельные экспозиции посвящены проектированию, производству и использованию беспилотных систем, туристическому потенциалу.

– Мы придаём огромное значение проекту по модернизации Корсаковского порта. Сегодня идёт обновление гидротехнических сооружений. В дальнейшем приступим к дноуглублению. Это даст нам возможность принимать океанские суда с большой осадкой, в том числе круизные лайнеры. В итоге увеличится грузооборот, вырастет поток туристов. Наш порт станет важным пунктом глобального транспортного коридора – Северного морского пути, который соединяет европейскую часть России и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но мы думаем не только о глобальных проектах, но и о качестве жизни на островах. Поэтому активно строим современные жилые комплексы. Они включают в себя всю необходимую для комфорта инфраструктуру: от детских садов и школ до магазинов и спортзалов, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Среди наиболее интересных начинаний – наращивание потенциала горнолыжного курорта «Горный воздух». В ближайшие три года общая протяжённость трасс должна увеличиться с 42 километров до 75. Близится к завершению строительство мощного рыбоперерабатывающего завода в селе Озёрское Корсаковского района. Также областные власти прорабатывают вопрос использования новых месторождений нефти и газа на шельфе острова Сахалин. При этом предусматривается использование ранее созданной инфраструктуры.

В новом павильоне Сахалинской области, который выполнен в виде корабля, представлена продукция креативных индустрий, сообщила пресс-служба правительства области.