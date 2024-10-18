Сахалинская область представляет свой павильон на форуме «Россия – спортивная держава»

В Уфе стартовал XII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». В выставочной экспозиции приняли участие десятки субъектов страны, в том числе и Сахалинская область.

Делегация островного региона представляет на ежегодном масштабном мероприятии грядущие IV Российско-Китайские молодежные зимние игры, которые пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января 2025 года. Стенд демонстрирует символику Игр и объекты, на которых пройдут соревнования.

Это спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», ледовый дворец «Кристалл», лыже-биатлонный комплекс «Триумф», учебно-тренировочный центр «Восток» и трамплинный комплекс «Высота». Всего в состязаниях померятся силами более 200 спортсменов России и Китая.

В этом году с помощью панели с искусственным интеллектом посетители сахалинского павильона могут увидеть себя в образе лыжника, сноубордиста, керлингиста, горнолыжника, фигуриста, «летающего лыжника», конькобежца и фристайлиста – представителей тех видов спорта, которые будут представлены на предстоящих международных Играх.

Любители адреналина могут совершить прыжок на лыжах с трамплина или покататься на склонах СТК «Горный воздух» благодаря очкам виртуальной реальности, а также почувствовать себя настоящим ловцом оленя, проверив свою ловкость в одной из дисциплин северного многоборья – метании тынзяна на хорей.

Одним из главных украшений сахалинского павильона – это фотозона со знаменитым маяком Анива, который привлекает внимание абсолютно любого посетителя выставки.

– «Россия – спортивная держава» — это всегда очень важное событие для каждого региона нашей страны. На площадке ведется обмен мнениями и опытом, решаются важные вопросы о взаимодействии, дальнейшей работе и развитии спорта не только в субъектах, но и в целом по стране, – подчеркнул министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов. – Как и в предыдущих годах, у меня запланирован ряд встреч и заключение важных соглашений о поддержке видов спорта на Сахалине. Ну, и конечно же, мы приглашаем всех к нам на Российско-Китайские игры в январе следующего года!

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – главное событие в спортивной отрасли и самая авторитетная площадка в России, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.

Каждый год форум объединяет более 3000 человек: олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии, сообщает пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.