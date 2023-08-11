Сахалинская область презентует достижения на международной выставке-форуме «Россия»

Мероприятие пройдёт с 4 ноября по 20 апреля в Москве. Подготовка участников уже стартовала на территории ВДНХ. Всего же на выставке представят 89 регионов.

На экспозиции Сахалинской области гостей познакомят с важнейшими технологическими, инфраструктурными и социальными достижениями региона за последние 6 лет и продемонстрируют планы на будущее.

В формате «было, стало, будет» посетителям наглядно покажут нефтегазовую, угольную отрасли, развитие транспортной доступности, бренды рыбной и пищевой промышленности.

Посетителей познакомят с сахалинскими достопримечательностями, востребованными у туристов. Стенд украсят статуи в виде легендарных белых скал острова Итуруп, маяка Анивы, большой видеоэкран с роликами о природе и интерактивные панели. Гости выставки также смогут отправиться в VR полёт над Сахалином.

Ещё один блок экспозиции посвящён карьере на островах. Здесь все заинтересованные получат комплексное предложение по переезду на Сахалин и Курилы, им расскажут о субсидиях, медицине, образовании и возможностях трудоустройства.

Во время форума запланированы выступления местных артистов и мастер-классы коренных малочисленных народов севера. Посетители также смогут на месте приобрести товары островных мастеров. Познакомиться с ними можно уже сейчас на сайте russia.ru в разделе «ярмарка», сообщает пресс-служба регионального правительства.