Сахалинская область принимает гостей литературного фестиваля, среди которых писатель Сергей Лукьяненко и саксофонист Сергей Летов

В музее книги А.П. Чехова прошла пресс-конференции литераторов – участников чеховского фестиваля «Остров Сахалин». На вопросы журналистов и гостей встречи отвечали председатель фестиваля Вячеслав Коновалов, писатели Сергей Лукьяненко, Александр Куланов, Ольга Погодина-Кузмина, Ася Петрова и джазовый музыкант Сергей Летов. Гости острова рассказали, чем для них является островной регион и Дальний Восток России, объяснили собственные миссии на фестивале.

В тот же день на встрече с участниками фестиваля губернатор области Валерий Лимаренко представил гостям островов короткий обзор обновления областной культуры. Глава Сахалина и Курил отметил: в регионе появился симфонический оркестр, готовится открытие цирковой школы и филиала театрального института имени Щукина.

— Мы хотим, чтобы Сахалин узнавали не только как остров, где есть газ и нефть, а как место, где люди любят слушать симфоническую музыку, снимают фильмы, пишут картины и развивают культурную жизнь, – сказал Валерий Лимаренко.

По мнению островного губернатора, выращивать в области литераторов необходимо, и такие мероприятия могут в этом помочь. Основатель и президент фестиваля Вячеслав Коновалов предложил сделать литературное событие ежегодным.

Чеховский фестиваль «Остров Сахалин» проходит в области с 23 по 26 августа. В нем принимают участие сахалинские литераторы и литературоведы, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Владивостока, Магадана и Петропавловска-Камчатского и других городов России. В программу включены поездки писателей и поэтов в райцентры: Александр Пелевин и Андрей Геласимов общались с сахалинцами в Корсакове, Анна Долгарева и Дмитрий Артис посетили Аниву, Игорь Караулов и Герман Садулаев ездили в Долинск, Андрей Рудалев и Андрей Рубанов навестили Холмск, Мария Залесская и Роман Косыгин выступили в Невельске, в Синегорск отправились Евгений Сазонов и Джангир Сулейманов.



Фото телеграм-канала музея книги А. П. Чехова “Остров Сахалин”.