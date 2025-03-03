Сахалинская область приняла международную «Эстафету Победы»

Она проходит вдоль границ стран СНГ и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пути следования проложены по двум направлениям вдоль внешних границ девяти государств СНГ: на юге – от Брестской крепости в Беларуси, на севере – от Мурманска. Там 2 февраля был дан старт северному маршруту. Эта международная военно-патриотическая акция проводится по инициативе Пограничной службы ФСБ России. Прибывшие на Сахалин участники акции возложили цветы у мемориала на Площади Славы в Южно-Сахалинске.

Символом нынешней «Эстафеты Победы» стал стилизованный пограничный столб. В церемонии его передачи принял участие губернатор области Валерий Лимаренко. Он подчеркнул, что такие символы, как «Эстафета Победы», сегодня важны: они напоминают нам о величии нашей Родины, крепости нашей армии, а всему остальному миру о том, что мы – великая независимая держава.

– Чувство гордости за Отечество, уважение к героям мы должны передать нашим детям и внукам. Мы живем в приграничном регионе и понимаем важность защиты рубежей, – сказал глава региона.

Кстати, в мае сахалинцам предстоит отметить ещё одну юбилейную и значимую для области дату – Пограничному управлению ФСБ России по Сахалинской области исполнится ровно 100 лет. Оно славится своими боевыми и мирными подвигами. Сегодня островные стражи границы с честью выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции, охраняют сухопутные и морские рубежи, отметил начальник Пограничного управления ФСБ России по островному региону Игорь Ювженко.

На Сахалин символ эстафеты прибыл с Камчатского края. Перед этим «Эстафета Победы» прошла через Архангельск, Нарьян-Мар, Сабетту, Салехард, Дудинку, Анадырь, архипелаг Земля Франца-Иосифа. У нас на островах почётный символ также встретят в Невельске, Холмске, Поронайске, Корсакове, пгт. Смирных, сёлах Озерском (Корсаковский район), Головнино (Южно-Курильский район) и островах Шикотан, Зеленый и Танфильева малой Курильской гряды. В каждом населенном пункте пройдут торжественные и патриотические мероприятия с участием сотрудников регионального пограничного управления, представителей органов власти региона, молодежи и ветеранских организаций.

Следующим пунктом маршрута «Эстафеты Победы» станет Приморский край. Акция завершится 28 мая в день пограничной службы ФСБ России в Москве. Общая длина маршрутов эстафеты превысит 65 тысяч километров.

В нынешний год 80-летия Победы, разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны на Сахалине запланированы важные патриотические мероприятия. Одними из важнейших станут международная поисковая экспедиция и открытие музея боевой славы на острове Шумшу, где началась Курильская десантная операция. Увековечить память о ней поручил президент России Владимир Путин. В день Курильского десанта, 18 августа, на Шумшу состоится военно-историческая реконструкция памятных событий с участием общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» и соревнования по спортивному триатлону «Высота 171».

На протяжении всего лета на Курилах будут организованы туристические маршруты «Дорогами острова Шумшу». Ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, 3 сентября 2025 года, приурочат ещё две военно-исторических реконструкции: в Холмске повторят события штурма укрепрайона на Камышовом перевале, в Смирныховском районе – штурм полицейского поста Хандас. В селе Рощино к этой дате откроют музей военно-исторической реконструкции «Южно-Сахалинская наступательная операция».

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото с официального сайта правительства Сахалинской области.