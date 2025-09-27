Сахалинская область признана лучшей в России по военно-патриотической работе

По итогам 2024 года Сахалинская область заняла первое место в стране по организации военно-патриотической работы и поддержке армии. Высокую оценку островному региону дала центральная конкурсная комиссия Министерства обороны Российской Федерации.

В областном правительстве состоялось торжественное вручение переходящего вымпела Министра обороны Российской Федерации. Председатель центральной конкурсной комиссии вице-адмирал Владимир Цимлянский передал Валерию Лимаренко символ победы. Кроме того, был отмечен личный вклад главы Сахалина и Курил в дело укрепления обороноспособности страны. Валерий Лимаренко получил из рук председателя конкурсной комиссии наградное оружие – кортик.

Глава региона поблагодарил Минобороны за высокую оценку и отметил, что это победа всех жителей Сахалинской области – общественности, бизнеса, власти, сплотившихся в условиях специальной военной операции.

– Особенно почетно, что Сахалинская область получает эту награду в год 80-летия Великой Победы. Именно на островной земле завершилась Вторая мировая война. Советские воины переходили 50-ю параллель на Сахалине, штурмовали неприступный остров Шумшу. И мы, потомки героев, гордимся высокой оценкой Министерства обороны. Сахалинцы и курильчане – одна семья. И ребята, которые сегодня идут в бой, и их родные, которые трудятся на благо родного региона. Мы снабжаем наших воинов всем необходимым для победы и заботимся об их близких. Стремимся привить нашим детям и молодежи чувство любви к Родине, защитить историческую правду и сохранить память о подвигах наших бойцов. Отсюда общий патриотический настрой и среди ветеранов, и среди молодежи. Куда бы ни приходила комиссия, она видела искреннюю любовь к Родине и стремление к победе, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Вице-адмирал Владимир Цимлянский отметил, что Сахалинская область стала лидером с большим отрывом. Островной регион продемонстрировал инновационные подходы и множество успешных практик, которые готовы взять на вооружение и в других субъектах страны.

– Сегодня именно восточные регионы нашей Родины показали наивысшие результаты, и мы гордимся этим. Но суть не в цифрах и показателях, а в том, что происходит в Сахалинской области. Никто не ставит перед собой задачу занять первое место. Цель – воспитать настоящего мужчину – патриота Отечества. Сахалинская область лидирует в вопросах патриотического воспитания, организации работы с армией и военнослужащими. Здесь и личная заслуга Валерия Игоревича как главы региона, и всей команды. На Сахалине реализуется множество проектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, культуры. Но самое главное – отношение людей к своей стране и родному региону, – подчеркнул председатель конкурсной комиссии.

На островах активно развивается движение Юнармия – в его рядах уже свыше 7 тысяч юных патриотов в возрасте от 8 до 18 лет. Многие потом связывают жизнь с военной службой и поступают в вузы Минобороны.

На Сахалине успешно работает учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард». На его базе проходят сборы для детей и молодежи. А инструкторы центра «ВОИН» преподают школьникам основы военной подготовки в рамках программ дополнительного образования. Почти 3 тысячи юных защитников Родины научились оказывать первую медицинскую помощь, управлять беспилотниками, организовывать связь и получили множество других полезных навыков. В роли учителей выступают участники боевых действий и специальной военной операции.

Немалую роль в деле патриотического воспитания играет также развитие спорта. На островах почти 300 тысяч человек ведут активный образ жизни. Около 5 тысяч сахалинцев и курильчан в прошлом году с отличием выполнили нормативы ГТО. Конкурсная комиссия особо отметила, что правительство области уделяет большое внимание укреплению здоровья молодежи и созданию благоприятных условий для занятий спортом. Опыт островной области по этому направлению рекомендован к изучению другим регионам страны.

Большой вклад в патриотическое воспитание вносят и деятели культуры. Сахалинские артисты одними из первых в стране в составе фронтовых бригад начали устраивать творческие десанты в зону СВО и госпитали. Эта практика продолжается до сих пор.

В ходе своего визита в Сахалинскую область члены конкурсной комиссии возложили цветы к памятнику на площади Славы и к мемориалу воинам, погибшим в ходе СВО. Также они посетили учреждения образования и культуры в Южно-Сахалинске.

В новой школе №25, которая открылась 1 сентября в жилом комплексе «Горизонт», комиссия побывала на открытом уроке по основам безопасности и защиты Родины. Прививать любовь к Родине – одно из главных направлений дополнительного образования в школе. Ребята изучают основы начальной военной подготовки, для старшеклассников запустили углубленный курс по военному делу.

Глава региона поставил амбициозную задачу, чтобы этот предмет в школах детям преподавали ветераны СВО. Так герои получают рабочее место и уважаемую в обществе профессию, а школьники могут, помимо знаний, узнать, что побудило обычных людей взять в руки оружие и отправиться на защиту Родины, услышать фронтовые истории из первых уст, понять, как поддержка тыла сказывается на обстановке в войсках.

Комиссия посетила также областной краеведческий музей и исторический парк «Россия – моя история». Особое внимание уделили событиям, связанным с освобождением южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов в 1945 году. Члены комиссии отметили, что в условиях антироссийского давления пропаганды экспозиция выполняет важнейшую задачу – помогает на основании исторических фактов противостоять любым попыткам фальсификации истории.