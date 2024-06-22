Сахалинская область продолжает развивать предпринимательский потенциал

Льготные ставки и государственные меры поддержки помогают владельцам своего дела получать финансовые средства для развития своего бизнеса. В 2024 на реализацию региональных проектов выделено 88 млн рублей, что позволило островным компаниям обновить свою технику и оборудование.

– Наша гончарная школа уже около трех лет работает на рынке и регулярно проводит мастер-классы для жителей нашего города. Из-за увеличения стоимости сырья, нам было очень трудно найти средства на крупные закупки. Благодаря грантовой поддержке в размере 500 тысяч рублей мы смогли закупить необходимые материалы для школы и планируем провести косметический ремонт, чтобы создать более комфортные условия для проведения интенсивов, – рассказала владелица гончарной студии Виктория Колядина.

Правительство поддерживает несколько региональных программ по развитию торговли и развитию малого и среднего бизнеса. Они позволяют предпринимателям возместить затраты на приобретенное оборудование для основного вида деятельности, молодым предпринимателям до 25 лет – получить субсидию от 100 до 500 тыс. рублей, а социальным бизнесам – гранты до 500 тыс. рублей.

Сегодня в Сахалинской области треть населения занимается предпринимательской деятельностью в сфере малого и среднего бизнеса. Общее количество предпринимателей в регионе превышает 22 тысячи человек, из которых около 8 тысяч юридические лица и более 14 тысяч индивидуальные предприниматели.

– Оказание всесторонней поддержки бизнесу – одна из приоритетных задач федерального Правительства, которая находится на контроле Президента. Поэтому важно создавать условия для предпринимателей, чтобы они могли развиваться, инвестировать и создавать новые рабочие места. Поэтому правительство стремится создать благоприятные условия для развития бизнеса и готовы оказывать всестороннюю поддержку на каждом этапе его развития, – отметил полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Кроме того, с целью повышения конкурентоспособности предприятий МСП приняты меры по развитию инфраструктуры, содействию экспорту товаров и услуг за пределы локального рынка, осуществлению мер по повышению качества продукции и обеспечению консультационной поддержки на этапах создания и развития предприятия.

Узнать о других возможностях сервиса и доступных мерах поддержки можно на сайте МСП.РФ. По любым возникающим вопросам, связанным с бизнесом, предприниматели могут обращаться в сахалинский центр «Мой бизнес» по адресу ул. Емельянова, 6 или по телефону: 8 800 222 0123.

Отметим, поддержку владельцам своего дела оказывают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует губернатор Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства.