Сахалинская область совершенствует механизм инвестиционного налогового вычета для инвесторов

Благодаря этому бизнес сможет направлять больше средств в развитие своих предприятий, обеспечивающих работу основных отраслей экономики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Реформа инвестиционного налогового вычета стала основной темой заседания комиссии Госсовета РФ. В режиме видеоконференции мероприятие провел губернатор Валерий Лимаренко, который является председателем комиссии по направлению «Инвестиции» в важнейшем государственном органе.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, руководители федеральных органов власти и главы субъектов России.

Напомним, Президент Владимир Путин поручил со следующего года внедрить более совершенный механизм инвестиционного налогового вычета (ИНВ) с учетом системы поддержки новых инвестпроектов. Сахалинская область совместно с Министерством экономического развития РФ и другими регионами выступила одним из разработчиков механизма налогового вычета, призванного поддержать инвесторов в России.

– Инвестиционный налоговый вычет позволяет направлять средства компании, подлежащие к уплате по налогу на прибыль, на модернизацию своих предприятий и приобретение необходимого оборудования. Благодаря новому механизму регион получит возможность поддержать большее число компаний и привлечь дополнительные инвестиции на Сахалин и Курилы. А это означает увеличение доходной части областного бюджета и создание новых рабочих мест, – пояснил Валерий Лимаренко.

Приоритет отдается важнейшим отраслям экономики – нефтегазовой, угольной, транспортной, строительной, сельскому хозяйству.

Новый механизм ИНВ позволит поддержать резидентов нефтегазового индустриального парка, который строится в северной части Южно-Сахалинска. С запуском этого объекта (первую очередь планируется сдать уже в этом году) снизится зависимость нефтегазовой отрасли от иностранных партнеров. Сейчас большая часть сервисных работ выполняется за пределами островного региона, что приводит к удорожанию производства. В дальнейшем резиденты парка – отечественные компании – смогут производить необходимые операции на Сахалине.

Отметим, в рамках реализации инвестиционных проектов строится также агропромышленный индустриальный парк в Южно-Сахалинске, идет модернизация Корсаковского морского порта. Планируется строительство многофункционального Поронайского грузового района, создание логистического центра областном центре, верфи по строительству судов из композитных материалов, лесоперерабатывающего комплекса и рыбоперерабатывающих заводов.

В ближайшие годы в Сахалинской области планируется создать 15 тысяч новых рабочих мест. А, по итогам прошлого года, островному региону удалось привлечь рекордный объем инвестиций – 260 млрд рублей.

– Задача – сделать так, чтобы 1 рубль финансовой поддержки давал до 20 рублей инвестиций. Это можно сделать, если перейти к кредитной схеме. Для компенсации выпадающих доходов регионы смогут взять беспроцентный займ – его субсидирует Федерация. А погасить кредит регион сможет за счет прибыли и налогов, которые поступят после запуска инвестиционного проекта, – заявил Андрей Белоусов.

Он подчеркнул, действующий механизм компенсации выпадающих доходов от ИНВ продолжит работу до 2024 года. Претендовать на дотации смогут регионы, подтвердившие внедрение регионального инвестиционного стандарта.

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