Сахалинская область стала лидером по цифровизации здравоохранения на Дальнем Востоке

По итогам 2020 года в рейтинге российских субъектов островной регион вошел в ТОП-10.

Большинство медучреждений, включая сельские ФАПы, теперь имеют доступ к высокоскоростному Интернету. Врач на приеме сразу видит в медицинской системе, какие исследования проходил пациент и результаты. Талоны к специалистам также выдаются в электронном виде.

Активно используются телемедицинские технологии. Проведено уже 8 тысяч консультаций. Пациенты из разных районов области получили возможность дистанционно попасть на прием к специалистам из Южно-Сахалинска. Островным медикам телемедицина помогает обмениваться опытом с коллегами из ведущих клиник России.

– На базе центрального архива медицинских изображений «Комета» работает единый рентгенологический центр, который описывает цифровые снимки. Благодаря этому в районах своевременно проводится диагностика, а специалисты центра дают второе экспертное мнение. Это стало особенно актуально в условиях пандемии коронавируса, когда стали проводить в разы больше КТ легких, – рассказал директор областного медицинского информационно-аналитического центра Геннадий Никитин.