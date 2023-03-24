Сахалинская область стала регионом-лидером по внедрению «бережливых технологий»

На островах оптимизировали работу учреждений социальной сферы и коммунальных предприятий. Более 140 проектов «бережливого производства» реализовали в образцовых учреждениях, где все процессы выстроены для удобства посетителей. Кроме того, в регионе ускорили оказание услуг для инвесторов, которые вкладывают средства в реализацию значимых для сахалинцев и курильчан проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Наиболее успешные практики тиражированы более чем в 10 регионах страны.

Разработанные в Сахалинской области стандарты в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства применяются другими регионами. Используется информационная система «Эффективный регион», программы обучения государственных служащих и коллективов предприятий в сфере «бережливых технологий». Транслируется также опыт создания образцовых учреждений: сегодня на островах 13 таких, три из которых признаны образцовыми учреждениями федерального уровня.

– В образцовых учреждениях все процессы выстраиваются для комфорта клиентов, сокращается длительность и трудоёмкость оказания услуг, количество ошибок, – отметил министр эффективного управления регионом Александр Гоголин. – Суммарно в образцовых учреждениях реализовано более 140 проектов «бережливого производства». И это приносит реальные результаты в сферах здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, образования, предоставления государственных и муниципальных услуг. Нам удалось комплексно оптимизировать потери, сократить время протекания процессов в учреждениях в среднем на 42% без увеличения численности персонала.

«Бережливые технологии» показали свою эффективность и в инвестиционной деятельности. Теперь для реализации проекта инвестору требуется на 15% меньше времени, что повышает привлекательность области для бизнеса. Так, раньше на рассмотрение заявки по предоставлению земельного участка уходило в среднем 93 дня, сегодня – 40.

Более того, удалось повысить эффективность работы 41 предприятия – сократилось время протекания процессов и увеличилась выработка. В результате, производительность труда выросла в среднем на 16%, а общий экономический эффект составляет более 100 миллионов рублей.

Необходимость применения «бережливых» инструментов как в федеральных, так и в региональных органах власти отметил Президент РФ Владимир Путин. Проект «Эффективный регион», направленный на оптимизацию и улучшение процессов во всех сферах, реализуется с 2017 года. Его центром выступает «Клуб бережливых губернаторов», который объединяет 43 субъекта нашей страны. Сахалинская область в октябре прошлого года возглавила этот клуб и стала признанным лидером в сфере «Бережливых технологий».