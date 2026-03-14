Сахалинская область вошла в число регионов-лидеров национального рейтинга цифровой трансформации

Сахалинская область заняла второе место в рейтинге цифровой трансформации регионов по итогам 2025 года. Оценка проводилась по 18 ключевым показателям, охватывающим такие направления, как предоставление госуслуг, внедрение технологий искусственного интеллекта, импортозамещение цифровых решений и обеспечение кибербезопасности. Второе место с Сахалинской областью разделили Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Третье место – у Республики Татарстан. Лидером цифровизации второй год подряд стала Белгородская область.

​Цифровая трансформация регионов осуществляется под кураторством Заместителя Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко.

​- Сегодня регионы демонстрируют высокую динамику внедрения цифровых технологий в социальную сферу и госуправление. Ключевым критерием качества этой работы для нас выступают не формальные отчеты, а конкретные результаты для граждан и бизнеса. При формировании рейтинга цифровой трансформации мы в первую очередь оцениваем, как цифровые решения улучшают качество жизни людей, делают ее комфортнее и безопаснее. Нам также важно, чтобы цифровые сервисы были доступны каждому человеку, в том числе жителям отдаленных населенных пунктов», – отметил Дмитрий Григоренко.

Сахалинская область – один из передовых регионов по внедрению искусственного интеллекта. ИТ-технологии используются в самых разных сферах. В области запущены референс-центры по онкологии и нефрологии. Системы анализируют медицинские данные о пациентах и выявляют риски заболеваний. Реализованы 70 сценариев применения БПЛА, съемки с которых анализирует виртуальный помощник. Дроны используются для выявления нарушений в стандарте содержания дорог, заторов на водоемах, мусорных свалок, пожаров.

Совместно с Центром искусственного интеллекта разработана система, которая по фотографиям выявляет повреждения крыш и формирует рекомендации по ремонту кровель. А в рамках проекта «Безопасный город» к мониторингу общественной безопасности привлекаются волонтеры.

Искусственный интеллект анализирует видеопоток с камер наружного наблюдения в общественных местах и передает волонтерам потенциальные инциденты для дополнительной проверки. После этого информация направляется в правоохранительные органы.

В регионе уделяется внимание вопросам кибербезопасности. Благодаря внедрению системы обнаружения компьютерных атак время реагирования на киберинциденты удалось сократить вдвое. Власти региона направляют усилия и на подготовку IT-специалистов. В Южно-Сахалинске совместно со Сбером создана «Школа 21», где образование в области цифровых технологий может бесплатно получить любой желающий.