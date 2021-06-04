Сахалинская область вошла в десятку самых привлекательных для инвесторов субъектов России

Островной регион, в 2020 году занимавший 30-ую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднялся на восьмую позицию. Результаты усилий субъектов Федерации по созданию условий для бизнеса озвучены в ходе Петербургского международного экономического форума.

– Принципиально важно, что в основе рейтинга Агентства стратегических инициатив, – мнения не чиновников, но самих предпринимателей. Рывок, который совершила Сахалинская область, – подтверждение, что мы правильно организовали работу по созданию благоприятного инвестиционного и делового климата для бизнеса. Важнейшее условие успеха на этом направлении – взаимное доверие между властью и предпринимательским сообществом, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Сахалинская область традиционно является сырьевым регионом. В последние годы власти активно занимаются развитием несырьевых отраслей. Совместно с бизнес-структурами разработана пятилетняя программа диверсификации экономики. Общий объем инвестиций – свыше 800 миллиардов рублей. В промышленности, строительной индустрии, энергетике, транспортной сфере, туризме предполагается создать 11 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.