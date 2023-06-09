Сахалинская область вошла в топ-10 регионов России по уровню цифровой трансформации

Под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко озвучены лидеры рейтинга цифровой трансформации среди регионов и федеральных органов власти. По сравнению с прошлым результатом Сахалинская область поднялась на 12 пунктов и находится на первом месте среди субъектов Дальнего Востока.

Благодаря цифровым решениям жители Сахалинской области могут воспользоваться большим количеством сервисов через региональный портал государственных услуг практически по всем жизненным ситуациям: в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, образования и многим другим.

Для удобства жителей была введена возможность записаться на приём к врачу круглосуточно по номеру 1-300. После посещения врача робот с искусственным интеллектом позвонит, чтобы узнать о приёме. Это необходимо для улучшения качества предоставляемых услуг.

Чат-бот позволяет подать заявление на догазификацию и сократить время подключения до 64 дней. Беспилотные летательные аппараты используются для поиска несанкционированных свалок и обследования зданий. Система «безопасный город» фиксирует события в реальном времени – всё это существенно улучшает безопасность в регионе и скорость реагирования на различные происшествия.

В школьном образовании система «электронный дневник» предоставляет доступ к расписанию, списку заданных домашних заданий, оценкам. Формируется отчёт об успеваемости и качества знаний. Удобный чат с сотрудниками школы позволяет родителям задать вопрос об успеваемости ребёнка.

— Развитие цифровых сервисов для жителей – приоритет нашей работы, и результаты рейтингов показывают, что мы на правильном пути, — заявил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. — Внедрение новых технологий позволяют жителям области пользоваться региональными государственными услугами не выходя из дома.

Эти и многие другие сервисы уже давно вошли жизнь сахалинцев и курильчан на постоянной основе. Большая часть из них собрана в мобильном приложении Острова.65. Через него жители могут узнать историю посещения больницы, передать показания счётчиков воды, а также написать обращение напрямую в администрацию.

За последние годы Сахалинская область активно переводит услуги в цифровой формат, сокращая время их получения и улучшая доступность для населения, сообщает пресс-служба регионального правительства.