Сахалинская область вошла в топ-10 рейтинга по качеству жизни

– У всех наших планов, экономических, технологических и тем более социальных, есть важнейшее измерение и важнейший критерий оценки нашей работы – это благополучие людей. Думаю, будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий Правительства, регионов по реализации национальных целей будет служить Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации, который ежегодно формирует Агентство. По сути, он затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в наших регионах», – заявил Владимир Путин во время наблюдательного совета АСИ.

По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, эксперты АСИ при анализе рейтинга отмечают успешные управленческие практики регионов, которые могут внедрить у себя другие субъекты. Например, в Сахалинской области введено распределение талонов на посещение врачей при помощи колл-центра. Позвонив по номеру, пациент может проконсультироваться с терапевтом по видеосвязи или по телефону, а тот, в свою очередь, записывает человека на прием к необходимому специалисту. Среднее время ожидания приема у профильного специалиста на Сахалине по итогам 2023 года сократилось на 7,6 дней – с 13,2 до 5,6 дней.