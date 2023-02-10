Сахалинская область вошла в топ-20 регионов России по качеству жизни

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева представила президенту Владимиру Путину результаты второго рейтинга качества жизни, оценивающего усилия региональной власти по созданию комфортной среды для жизни людей.

Сахалинская область заняла 18 место, поднявшись на семь позиций по сравнению с прошлым годом.

При составлении рейтинга оценивались десять направлений — медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела. В результатах рейтинга отражены данные региональной статистики, геоаналитики и опросов жителей – всего учтен 141 показатель.

«Рейтинг качества жизни создавался для того, чтобы субъект смог отследить динамику своего развития.

Сахалинская область планомерно и качественно это делает, очень многие показатели в медицине, в образовании, в работе транспорта по сравнению с прошлым годом изменились в лучшую сторону», – сказала Светлана Чупшева.

В сельских населенных пунктах на 11 % выросла доступность ремонтных служб при аварии на электросетях, а также улучшилась работа общественного транспорта, связывающего села с ближайшими городами. В целом по региону увеличилась доля населения, проживающая в 10-минутной пешей доступности от остановки общественного транспорта.

При этом остаются проблемы с качеством дорог и доступностью товаров первой необходимости в селах. Есть сложности с построением безбарьерной среды – доля людей с инвалидностью, способных свободно перемещаться по населенному пункту, снизилась с 32 % до 25 %, в несколько раз увеличилось среднее время получения статуса инвалидности.

«Результаты рейтинга показывают главам регионов основные зоны для развития: оказание амбулаторной медицинской помощи, развитие системы дополнительного образования детей, совершенствование общественного транспорта. Анализ успешных управленческих практик регионов-лидеров, тиражирование этих практик обеспечит сокращение дисбаланса между субъектами и общую положительную динамику развития регионов», – отметила гендиректор АСИ.

В этом году в десятку лидеров рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Татарстан, Белгородская область, Чечня, Тульская и Калининградская области.