Сахалинская облдума приняла корректировки в бюджет 2022 года

Сахалинские парламентарии во втором чтении утвердили изменения в закон об областном бюджете на 2022 год. Депутаты от фракции «Единая Россия» за проект поправок проголосовали единогласно. Документ предусматривает выделение дополнительных средств бюджета на социальную сферу, повышение зарплат бюджетников, нужды ЖКХ и другие не менее важные расходы.

На 16 млрд рублей увеличится финансирование программ социальной направленности – здравоохранения, образования, соцсферы, культуры и спорта. В числе приоритетных направлений – поддержка сахалинцев и курильчан. На социальные выплаты в областном бюджете зарезервировано 2,6 млрд рублей. Предусмотрена с 1 сентября индексация зарплат бюджетников на 8,2% – на эти цели дополнительно заложен 1 млрд рублей.

На здравоохранение направят 5 млрд рублей, из них свыше 3 млрд рублей – на выплату заработной платы медицинским работникам. Выделение дополнительного финансирования также позволит провести капитальный ремонт здания аптеки № 88 для размещения в его стенах гинекологического отделения областной клинической больницы и приобрести для детей-диабетиков систем непрерывного мониторирования глюкозы.

Сфера образования получит 2,2 млрд рублей. На капитальный ремонт школ и детских садов предусмотрено порядка 929 и 300 млн рублей соответственно. Также средства бюджета направят на приобретение учебников, установку систем видеонаблюдения и охранных сигнализации в образовательные учреждения региона.

Предусмотрены компенсации родителям за самостоятельно приобретенные путевки в детские оздоровительные учреждения Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.