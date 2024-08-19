Сахалинская программа «Проводники здоровья» показала свою состоятельность

Такая оценка прозвучала на встрече губернатора области Валерия Лимаренко с руководителями региональных средств массовой информации.

Программа стала частью масштабной реформы островного здравоохранения и работает без малого 5 лет. Её направленность – поддержка пациентов с хроническими заболеваниями: специально подготовленные медицинские администраторы напоминают о визите в поликлинику, помогают им записаться к врачу, получить льготные лекарства и пр.

– Несмотря на имеющиеся сложности наш регион самый обеспеченный в сфере здравоохранения. У нас решена задача с оборудованием для лечебных учреждений, мы решаем вопрос, чтобы снизить дефицит врачей и среднего медперсонала, – пояснил Валерий Лимаренко. – У нас достаточно ресурсов для покупки лекарств, инструментов и пр. Но при этом мы сталкивались с неудовлетворённостью качеством медицинской помощи. Естественно, возник вопрос – почему? Ответ был найден – потому что нет проводимости между медициной и пациентами. Это как стена. Чтобы её преодолеть, были нужны проводники, которые наладят обратную связь. Поэтому начали реализовывать программу «Проводники здоровья». Она показал себя абсолютно успешной.

Один из показателей здесь, по оценке губернатора – практически отсутствие вопросов по медицине, традиционно звучащих на встречах с жителями районов. Раньше жалоб на работу медучреждений было больше, в некоторых случаях приходилось принимать кадровые решения. Налаженная обратная связь показала свою эффективность – появилась возможность связаться с любым специалистом и решить проблему, которая вдруг возникла у пациента. Проводники здоровья могут донести её даже до руководства регионального минздрава и области.

Разумеется, не всё в их работе бывает гладко. В числе частых ошибок глава области назвал неумение правильно распределить нагрузку.

– У проводника, скажем, закреплены 200 человек, а он обслуживает только 150, потому что остальные не отвечают на телефонные звонки, – пояснил Валерий Лимаренко. – Да, так бывает, я верю проводникам здоровья. Но в таких случаях говорю: передайте контакты другим коллегам. Может, следует сходить к человеку домой, спросить, как здоровье, да и просто поговорить. Тогда будет результат.

Участники программы «Проводники здоровья» – составная часть движения добровольцев «серебряные» волонтёры, которые помогают в решении проблем не только медицины, но и в сфере ЖКХ, культуры и спорта. Некоторые сахалинцы обретают в лице волонтёров друзей. По отзывам самих наших земляков, такой налаженной обратной связи, как у нас, они в других регионах не видели.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Справка

С 2019 года на Сахалине создан первый на Дальнем Востоке центр ядерной медицины – он действует на базе областного онкодиспансера и позволит усовершенствовать диагностику и лечение онкологических заболеваний.

В Южно-Сахалинске открылись современное и функциональное здание станции скорой помощи, второй корпус центральной поликлиники, центр ЭКО. В 2024 году запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в Охинском и Поронайском районах, в 2025 году начнётся возведение ещё 11 объектов здравоохранения.

Языком цифр