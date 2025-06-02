Сахалинская сельхозярмарка «Весна-2025» собрала 250 производителей и тысячи посетителей

Можно констатировать: долгожданный праздник получился, погода не подвела, приподнятое настроение посетители приобрели, да и с пустыми руками никто не ушёл.

Традиционная сельхозярмарка регионального масштаба «Весна-2025» прошла на хорошем уровне.

На ярмарке побывал и журналист «Советского Сахалина». Нужно отдать должное организаторам, которые постарались устранить былые «шероховатости».

Два автобуса-шаттла исправно курсировали между площадью Победы и местом проведения ярмарки – площадкой по улице Горнолыжной, юго-восточнее стадиона «Спартак». С этого места, к слову, открывается замечательный вид на город.

Направо от главного входа – ряды с фирменными фургончиками предприятий-производителей растительной продукции. Здесь рассада овощей и цветов, глаза разбегаются от такого разнообразия. Ближе к центру площадки – ряды с продукцией частников: кустарники, саженцы культурных деревьев, рассада…

В центральной части – ларьки с продукцией животноводства, кулинарией, сувенирный «островок». А на южной окраине – нарядно украшенная сцена с колоритными исполнителями, тематическими вокально-хореографическими номерами.

– Какие молодцы наши артисты, как здорово поют! А ребятишки в красочных костюмах – настоящие звёзды! – то и дело слышалось в рядах слушателей-зрителей.

Правда, и на ярмарке возникла проблема с парковкой для автотранспорта. Просто для нее здесь нет подходящего места.

Из опыта ярмарок прошлого такое наблюдение: всегда пользовались популярностью небольшие площадки с некрупной домашней живностью: кроликами, птицей необычных пород… Особенно такие живые уголки нравились детворе. Сейчас этого нет.

Хотелось бы и расширить ассортимент предлагаемых товаров. Вот павильон с садовой техникой – техника представлена, а аксессуаров к ней – негусто. Те же триммеры (бензокосы) – на любой вкус, а лески, необходимой для кошения травы, торговцы не прихватили… Мелочь, конечно, но впечатление смазано.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и торговли, на ярмарке презентовали свою продукцию более 250 островных производителей из разных районов. Это крупные сельхозпредприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, а также мастера ремесел, садоводы и огородники, представители пищепрома и рыбопромышленного комплекса, а также торговые предприятия, специализирующиеся на торговле сельхозинвентарём, вспомогательными и расходными материалами для дачников. Количество посетителей измеряется тысячами человек.

По словам Ольги Шкардюк, исполняющей обязанности замминистра, на ярмарочной площадке собрались лучшие местные производители.

– Это поистине уникальное событие для всех, кто любит садоводство, огородничество и ценит качественные, экологически чистые продукты. Надеемся, что наша ярмарка станет настоящим праздником для всех, – сказала Ольга Шкардюк.

Все посетители отмечали продуманную и запоминающуюся культурно-развлекательную программу с танцевальными номерами, красочными костюмами и задорными вокалистами.

Нашлось место на ярмарке и для детского креатива: желающие могли изготовить своими руками керамические поделки, мозаичные панно из стекла. А совсем юные посетители были рады встрече с любимыми сказочными героями на площадке с аниматорами.

Как обычно, региональная сельскохозяйственная ярмарка проводится при поддержке губернатора и областного правительства, сообщает пресс-служба. Для того, чтобы у покупателей была возможность приобрести местную продукцию, а у производителей – обменяться опытом, найти новых партнёров и единомышленников.

Как обычно, региональная сельскохозяйственная ярмарка проводится при поддержке губернатора и областного правительства, сообщает пресс-служба. Для того, чтобы у покупателей была возможность приобрести местную продукцию, а у производителей – обменяться опытом, найти новых партнёров и единомышленников.

Владимир СЛАВИН.

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