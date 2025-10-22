Сахалинская серфингистка завоевала серебро на чемпионате России

Сахалинка Анна Вяткина заняла второе место на первенстве России по сёрфингу в дисциплине «длинная доска». Соревнования проходили в Зеленоградске Калининградской области, сообщила пресс-служба минспорта островного региона.

В турнире приняли участие атлеты из Самарской, Калининградской, Сахалинской и Мурманской областей, Приморского и Краснодарского краев, а также Санкт-Петербурга.

Сахалинская спортсменка продемонстрировала выдающийся результат в женской программе, завоевав серебряную медаль и подтвердив звание кандидата в мастера спорта.