    Сахалинская сноубордистка приедет на зимние Олимпийские игры позднее запланированного

    Фото: ВКонтакте

    Сегодня, 2 февраля наша землячка, член олимпийской сборной по сноуборду 18-летняя София Надыршина должна была отправиться из Москвы в Пекин. Но, как выяснил «Советский Сахалин», ее приезд откладывается до 6 февраля.   Причины переноса даты неизвестны.

    Получается, в открытии Олимпиады принять участие у Софии не получится, ведь оно запланировано на 4 февраля. На акклиматизацию и адаптацию останется меньше времени…

     Между тем первый, старт у сноубордистов по графику 5 февраля. Далее состязания идут с 6 по 12 февраля включительно, 13 числа –  день отдыха, а 14 и 15 -го – снова спуски.

    Напомним, перед поездкой в Китай София успешно выступила на чемпионате страны на горнолыжном курорте Абзаково в Челябинской области, где стала трехкратной абсолютной чемпионкой России по сноуборду.

     Евгений АВЕРИН.

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