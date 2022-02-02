Сахалинская сноубордистка приедет на зимние Олимпийские игры позднее запланированного

Сегодня, 2 февраля наша землячка, член олимпийской сборной по сноуборду 18-летняя София Надыршина должна была отправиться из Москвы в Пекин. Но, как выяснил «Советский Сахалин», ее приезд откладывается до 6 февраля. Причины переноса даты неизвестны.

Получается, в открытии Олимпиады принять участие у Софии не получится, ведь оно запланировано на 4 февраля. На акклиматизацию и адаптацию останется меньше времени…

Между тем первый, старт у сноубордистов по графику 5 февраля. Далее состязания идут с 6 по 12 февраля включительно, 13 числа – день отдыха, а 14 и 15 -го – снова спуски.

Напомним, перед поездкой в Китай София успешно выступила на чемпионате страны на горнолыжном курорте Абзаково в Челябинской области, где стала трехкратной абсолютной чемпионкой России по сноуборду.

Евгений АВЕРИН.