Сахалинская сноубордистке вылетает на Олимпиаду в Пекин с опозданием

Сахалинка София Надыршина, выступающая в российской олимпийской команде сноубордистов, вылетает сегодня из Москвы в Пекин. Об этом «Советскому Сахалину» сообщила тренер спортсменки Ольга Желтова.

Как уже сообщалось, первоначально планировалось, что София Надыршина отправится на Олимпийские игры 5 февраля. Почему ее вылет был отложен, тренеру неизвестно. Нет пока ясности и по дате соревнований, в которых в Пекине будет участвовать сахалинка.

Накануне София успешно выступила на чемпионате страны на горнолыжном курорте Абзаково в Челябинской области, где стала трехкратной абсолютной чемпионкой России по сноуборду.

Евгений Аверин.