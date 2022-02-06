    Сахалинская сноубордистке вылетает на Олимпиаду в Пекин с опозданием

    Фото: russnowboard.com

    Сахалинка София Надыршина, выступающая в российской олимпийской команде сноубордистов, вылетает сегодня  из Москвы в Пекин. Об этом «Советскому Сахалину» сообщила тренер спортсменки Ольга Желтова.

    Как уже сообщалось,  первоначально планировалось, что  София Надыршина отправится на Олимпийские игры 5 февраля. Почему ее вылет был отложен, тренеру неизвестно. Нет пока ясности и по  дате соревнований, в которых в Пекине будет участвовать сахалинка.

    Накануне София успешно выступила на чемпионате страны на горнолыжном курорте Абзаково в Челябинской области, где стала трехкратной абсолютной чемпионкой России по сноуборду.
    Евгений Аверин.

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