Сахалинская спортсменка Софья Надыршина принимает поздравления. Она стала чемпионкой мира по сноуборду

17-летняя сахалинка впервые вышла в Словении на старт соревнований такого высокого уровня со взрослыми и опытными соперниками. И на этих соревнованиях стала самой юной чемпионкой в параллельном слаломе.

Воспитанница тренеров Ольги и Алексея Желтовых из школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду не раз завоевывала победу на юниорских первенствах России и мира. На чемпионате в Словении юная сахалинка опередила лидера общего зачета Кубка мира 2020-2021 годов немку Рамону Хофмайстер. Ранее на этом же чемпионате Софья завоевала серебрянную медаль в параллельном слаломе-гиганте.