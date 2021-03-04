    Сахалинская спортсменка Софья Надыршина принимает поздравления. Она стала чемпионкой мира по сноуборду

    17-летняя сахалинка впервые вышла в Словении на старт соревнований такого высокого уровня со взрослыми и опытными соперниками. И на этих соревнованиях стала самой юной чемпионкой в параллельном слаломе.

    Воспитанница тренеров Ольги и Алексея Желтовых из школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду не раз завоевывала победу на юниорских первенствах России и мира. На чемпионате в Словении юная сахалинка опередила лидера общего зачета Кубка мира 2020-2021 годов немку Рамону Хофмайстер. Ранее на этом же чемпионате Софья завоевала серебрянную медаль в параллельном слаломе-гиганте.

    Впереди у девушки еще выступления на этапах Кубка Мира в Словении и Германии, на первенстве Мира в Красноярске и на чемпионате России в родном Южно-Сахалинске.

    Губернатор области Валерий Лимаренко поздравил спортсменку и ее тренеров. И пожелал ей удачных стартов и новых побед.

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