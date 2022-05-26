Сахалинская звездочка на орбите «Сириуса». Знай наших!

Десятиклассник Дмитрий Кузнецов из южно-сахалинского лицея № 1, воспитанник технопарка «Кванториум» ИРОСО стал призером заключительного этапа всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». В июле Дмитрий примет участие в одноименной образовательной программе в центре «Сириус» (г. Сочи).

На региональный этап этого конкурса школьниу вышел с научной работой «Проектирование универсального инженерного конструктива «Машина Голдберга». Он выполнил ее под руководством старшего педагога дополнительного образования ДТ «Кванториум» Владимира Атянина. И, как оказалось, весьма успешно.

Заключительный этап конкурса образовательный центр «Сириус» организовал в дистанционном формате. Тестирование и индивидуальное собеседование в онлайн- формате прошли 1938 школьников из 80 регионов России. Помимо Дмитрия Кузнецова, Сахалин представляли ученик гимназии № 3 и ДТ «Кванториум» Дмитрий Наумкин, а также учащийся школы № 4 Корсакова и центра технологического творчества «Техносфера» Всеволод Вдовенко.

В островном регионе конкурс «Большие вызовы» проводится с 2018 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Он призван выявить незаурядные способности ребят в различных дисциплинах, искусстве и спорте.

Людмила Артемова.