«Сахалинские Акулы» – победители турнира по хоккею в Санкт-Петербурге

С 16 по 19 августа в Санкт-Петербурге прошел ежегодный турнир по хоккею среди молодежных команд памяти заслуженного мастера спорта Валентина Быстрова.

В турнире приняли участие 4 команды – «Динамо» (Санкт-Петербург), «Динамо-Карелия» (Кондопога), «Амурские Тигры» (Хабаровск) и «Сахалинские Акулы».

Островная команда в первый день турнира обыграла «Амурских Тигров» со счетом 6:5 (Козырев-2, Поляцко, Вахрушев, Горячев, Устинов). На следующий день уступили питерскому «Динамо» – 0:3, а затем одержали победу над «Динамо-Карелия» – 4:3 (Черепанов-2, Поляцко, Устинов).

Две победы на групповом этапе вывели команду Анатолия Степанова в финал соревнования, где предстояло сыграть с «хозяевами» турнира – питерским «Динамо» .

«Сахалинские Акулы» взяли убедительный реванш за поражение двухдневной давности. Голевой дубль на счету Алексея Горячева, еще по шайбе забросили Александр Хмиль и Егор Поляцко. Итоговый счет – 4:1 и Кубок Быстрова отправляется в Южно-Сахалинск, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

По итогам турнира лучшим защитником соревнования признан Владислав Быков.

В рамках подготовки к чемпионату Молодежной хоккейной лиги у «Сахалинских Акул» запланировано еще два товарищеских матча: 24 августа в Рязани, с местной командой «Рязань-ВДВ», а 29 августа с «Амурскими Тиграми» в подмосковной Малаховке.

Экс-баскетболист «Сахалина» обновил мировой рекорд в футболе

19 августа в матче 1/128 финала Кубка России по футболу медийный «Амкал» нанес поражение ФК «Калуга» (1:0). В матче был установлен мировой рекорд в номинации «Самый высокий футболист».

Это достижение принадлежит Павлу Подкользину (226 см). Для 40-летнего спортсмена матч стал первым в футболе на профессиональном уровне.

А вот как баскетболист он гораздо известнее. В составе юниорской сборной команды России был призером первенства Европы, за что ему было присвоено звание мастера спорта России. Выступал за итальянский клуб «Варезе». В 2004 году был задрафтован командой «Юта Джаз» под 21-м пиком. Затем его обменяли в «Даллас Маверикс», за который провел два сезона и добрался до финала НБА.

В 2006 году вернулся в Россию и выступал за различные клубы до 2019 года. Сезон 2016 – 2017 года провел в «Сахалине», играя под амбициозным 23-м номером. В составе островной команды стал серебряным призером Кубка страны.

На Сахалине определили сильнейших Кубка ВЭФ-2025 по конкуру

Чемпионат и первенство Сахалинской области по конкуру «Кубок Иппотерры 2025» прошли в Южно-Сахалинске в рамках Кубка Восточного экономического форума. Участниками масштабных соревнований стали более 50 спортивных пар из конно-спортивных клубов «Анива», «Золотой Мустанг», «Эверест», «Аристократ» и региональной спортшколы технических видов спорта.

– В сезоне 2025 года эти соревнования стали самыми масштабными по количеству участников. На старт выходили не только опытные, но и начинающие всадники. Большинство пар показали прекрасные результаты, что положительно отражает развитие конного спорта в Сахалинской области, – рассказала президент островной федерации конного спорта Татьяна Литвинова.

Первые места в своих категориях заняли пары Светланы Макухиной и Мажора, Николая Игнатова и Боливии, Евы Де и Вальтури, Вероники Шабановой и Шалуна, Вероники Шаботинской и Вальтури, Полины Зубцовой и Вин Дизеля, Владимира Ерёмина и Эльсиды, Ксении Рада и Шалуна, Эльвиры Мамаевой и Джета Аристократа, Елизаветы Дегтяревой и Смирного, Ольги Жигулиной и Тарзана.

Главный «Кубок ВЭФ» завоевал Николай Игнатов и Боливия.

Сахалинские кёрлингисты сыграли со сборной командой России

Сборная команда России по кёрлингу и островная команда провели совместный турнир на льду учебно-тренировочного центра «Восток». В мероприятии приняли участие около 40 человек.

– Для нас особенно ценно было поработать над точностью бросков в разных игровых ситуациях. Сахалинские спортсмены показали хорошую базовую подготовку, и мы постарались передать им нюансы тактического мышления, которые обычно приходят только с опытом международных соревнований, – поделился впечатлениями член сборной России Артур Раджабов. – Это был потрясающий опыт! Мы не только улучшили технику бросков, но и по-новому взглянули на стратегию игры. Особенно запомнились упражнения на контроль силы броска. Оказывается, даже 10-граммовая разница в усилии может кардинально изменить траекторию камня, – рассказала сахалинская кёрлингистка Надежда Климова.

Сборная России по кёрлингу пробудет на Сахалине до конца недели. За это время команда проведёт череду различных мероприятий.

С 22 по 24 августа с 11.00 до 13.00 на льду цента «Восток» пройдут мастер-классы для спортсменов Сахалинской области, а также мастер-классы от тренеров и игроков сборной команды России по стик-кёрлингу для людей с разными физическими возможностями.