Сахалинские атлеты привезли 8 наград с мировой серии гонок Spartan Race в Таиланде

Сборная Сахалинской области успешно выступила на престижных международных соревнованиях по гонкам с препятствиями Pattaya Spartan Trifecta Weekend & Hurricane Heat 12 HR. Spartan Race, в городе Паттайя (Таиланд). В копилке сборной — пять золотых, одна серебряная и две бронзовые награды, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Программа включала несколько испытаний: забеги на 5, 10 и 21 километр с многочисленными препятствиями, а также 12-часовой командный экзамен на выносливость «Hurricane Heat».

Сахалинская команда завоевала восемь медалей. Сергей Пыляев стал победителем на дистанции 10 км и бронзовым призёром на 21 км в элитной категории. Ксения Нижегородова взяла два золота на дистанциях 10 и 21 км в своей возрастной группе (35 – 39 лет). В этой же категории Михаил Аникиев получил высшую награду на 21 км и бронзу на 10 км. Юлия Сафронова вошла в тройку призёров на 10 км (категория 40 – 44 года), а Александр Квак стал серебряным призёром на 21 км (категория 45 – 50 лет).

Достойные результаты показали и другие члены команды: Рашидхан Рашидханов, Александр Решетов и Денис И успешно справились со всеми предложенными дистанциями.